Gravidanza dopo i 35 anni | il rischio è di problemi al cuore per mamme e bimbi

(Di martedì 2 ottobre 2018) Affrontare unadai 35in su può aumentare ildi malattie cardiovascolari, sia per leche per i loro. I figli maschi sono a maggiorrispetto alle femmine. Lo rileva una ricerca dell’Universita’ di Alberta, in Canada, presentata negli Usa alla conferenza “Cardiovascular, Renal and Metabolic Diseases: Sex-Specific Implications for Physiology”, dell’American Physiological Society. Precedenti studi hanno rilevato che l’età materna avanzata di 35o più durante laaumenta ildi compromissione della funzione dei vasi sanguigni e riduce il flusso sanguigno alla placenta. Per la nuova ricerca sono stati raggruppati diversi modelli di topi femmine di eta’ equivalente ai 35nell’uomo, che avevano partorito, abortito o che non avevano mai avuto una. Quelle che avevano ...