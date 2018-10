Grave infortunio per Piatek | rottura del crociato | ma è solo una fake news

WWE - Brie Bella colpisce Liv Morgan con uno Yes Kick : Grave infortunio - momenti drammatici a Raw [VIDEO] : Brie Bella colpisce Liv Morgan in pieno volto con uno Yes Kick: la bionda della Riott Squad subisce una commozione cerebrale Durante la puntata di Raw, Liv Morgan ha subito un brutto infortunio. La ...

WWE – Brie Bella colpisce Liv Morgan con uno Yes Kick : Grave infortunio - momenti drammatici a Raw [VIDEO] : Brie Bella colpisce Liv Morgan in pieno volto con uno Yes Kick: la bionda della Riott Squad subisce una commozione cerebrale Durante la puntata di Raw, Liv Morgan ha subito un brutto infortunio. La bionda della Riott Squad ha rimediato una commozione cerebrale a causa di uno (o anche due, dalle immagini) Yes Kick, con la quale Brie Bella l’ha colpita in pieno volto. Brie, che lottava insieme alla sorella e a Natalya, si è subito resa ...

Juventus : infortunio Barzagli - nessuna lesione Grave : “nessuna lesione di grave entità” per Andrea Barzagli dopo gli accertamenti eseguiti oggi. Il difensore bianconero, come si legge nella nota pubblicata dalla Juventus, si è fermato in seguito “a un trauma distrattivo al polpaccio destro”: nei prossimi giorni “saranno necessari ulteriori controlli”. Il centrale non sarà quindi a disposizione per le sfide con il Sassuolo in campionato e con il Valencia in ...

Bayern - Kovac : 'Grave l'infortunio di Coman'. Il francese sarà operato alla caviglia : stop di diverse settimane : Il tecnico del Bayern Monaco, Niko Kovac, ha detto che teme un grave infortunio per il francese Kingsley Coman, che ha subito un duro colpo nella vittoria per 3-1 di ieri sera contro l'Hoffenheim ...

Manchester City : per De Bruyne infortunio Grave - tre mesi di stop : E’ di tre mesi di stop la prognosi per Kevin De Bruyne, del Manchester City infortunatosi al ginocchio destro due giorni fa in allenamento. I test ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato la distorsione del legamento dell’arto. Il belga salterà quindi quattro delle sei partite della fase a gironi della Champions e almeno undici match di campionato. Sarà indisponibile anche per le quattro partite della sua nazionale in ...

Napoli - agente di Meret : 'L'infortunio non è Grave - potrebbe esserci contro la Lazio' : 'Le tempistiche sono state tutte rispettate, teoricamente può essere già disponibile alla prima di campionato, l'infortunio alla fine è stato meno grave di quello che avrebbe potuto essere, ha già ...

Infortunio sul lavoro a Spilimbergo : Grave un operaio : Infortunio sul lavoro questa mattina a Spilimbergo . Un operaio che stava lavorando in un cantiere in via Percoto , per cause ancora al vaglio dei Carabinieri e del Dipartimento prevenzione dell'...

Infortunio Kyrie Irving - il retroscena medico : l’infezione al ginocchio poteva peggiorare Gravemente : Kyrie Irving ha svelato un particolare retroscena in merito al suo Infortunio: l’infezione creatasi sulle viti di metallo presente nel suo ginocchio sarebbe potuta peggiorare gravemente Kyrie Irving è stato la vera arma in più dei Boston Celtics per tutto l’arco della stagione, ma la sua assenza ai Playoff si è fatta sentire. Il playmaker è stato costretto a saltare la postseason per un problema al ginocchio relativo ad un’infezione ...