Grande Fratello Vip | Lisa Fusco choc | «Le bimbe di Giulia De Lellis mi hanno eliminata»

ENRICO SILVESTRIN OMOFOBO?/ Barbara D'Urso lancia una frecciatina a Blasi e Signorini (Grande Fratello Vip 3) : ENRICO SILVESTRIN, il noto vj non ha iniziato nel miglior modo possibile la sua nuova avventura in televisione nel reality show. La replica arriva in diretta al Grande Fratello Vip 3(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 18:24:00 GMT)

LORY DEL SANTO AL Grande Fratello VIP/ Roberto Alessi a Pomeriggio 5 : "Deve avere tutta la nostra solidarietà" : LORY Del SANTO è entrata come concorrente nella casa del GRANDE FRATELLO Vip. Dopo la morte del figlio Loren la showgirl ha deciso di partecipare al reality per riprendere in mano la vita(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 18:13:00 GMT)

Grande Fratello VIP 2018 - ELIMINATI E NOMINATION/ Chiarimenti tra Francesco e Giulia Salemi : l'intesa cresce! : Cosa è successo nella seconda puntata del GRANDE FRATELLO Vip 2018? Lory Del Santo entra nella casa, Lisa Fusco perde al televoto e Valerio, Elia, Ivan e Jane in NOMINATION.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 18:00:00 GMT)

Grande Fratello Vip - guerra fra ex velini. Pierpaolo Pretelli : «Ecco perchè ho litigato con Elia Fongaro» : 'In questa settimana molte persone mi hanno fatto domande in merito al mio ex collega di 'Striscia La Notizia' ed attuale concorrente del GF Vip, il biondo, che ora biondo non è, Elia Fongaro!', sono ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte bacia sulla bocca Ivan Cattaneo : di Emiliana Costa Francesco Monte e il bacio sulla bocca a Ivan Cattaneo . Nella notte, subito dopo la seconda puntata del Grande Fratello Vip, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez avrebbe baciato il ...

Grande Fratello Vip : scontro tra Valerio Merola a Maurizio Battista : ”Per me sei un uomo morto”. Guarda il VIDEO : Grande Fratello Vip Valerio Merola a Maurizio Battista:”Per me sei un uomo morto”. Dopo le ultime nomination nella casa del L'articolo Grande Fratello Vip: scontro tra Valerio Merola a Maurizio Battista:”Per me sei un uomo morto”. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip : il confronto tra Francesco Monte e Giulia Salemi subito dopo la puntata. Guarda il VIDEO : Tra i tanti argomenti trattati nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 1 L'articolo Grande Fratello Vip: il confronto tra Francesco Monte e Giulia Salemi subito dopo la puntata. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018 - eliminati e nomination/ Notte tranquilla per Lory Del Santo - Valerio vs Maurizio : Cosa è successo nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018? Lory Del Santo entra nella casa, Lisa Fusco perde al televoto e Valerio, Elia, Ivan e Jane in nomination.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:16:00 GMT)

Ascolti tv - La vita promessa chiude e doppia il Grande Fratello Vip : Un finale col botto per la fiction di Rai1 La vita promessa che vince il prime time del 1° ottobre con 6.115.000 telespettatori pari a uno share del 26,2%. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per la seconda puntata di Grande Fratello Vip 2018 (segnato dall’ingresso di Lory Del Santo, dopo il lutto che l’ha colpita) che su Canale 5 ha totalizzato 3.200.000 telespettatori e uno share del 18,98%. Terza posizione per il film ...

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco : «Sono fuori per colpa delle Bimbe di Giulia». (E per aver dato dell’omofobo a Silvestrin?) : La spaccata di Lisa Fusco È Lisa Fusco la prima eliminata definitiva di Grande Fratello Vip 2018. Con il 33% dei voti del pubblico, la “subrettina” è stata costretta a lasciare la casa di Cinecittà. Un’uscita a furor di popolo, considerata la presenza di 10 concorrenti in nomination, che la Fusco ha motivato con l’avversione nei suoi confronti delle cosiddette “Bimbe di Giulia”: “Io ho avuto delle cose con le fan di ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte beccato sotto le lenzuola con l'amico : gesto clamoroso - dubbio piccante : È l'ansia di questo Grande Fratello Vip trovare una ragazza per Francesco Monte . Ci hanno provato con Giulia Salemi e Silvia Provvedi ma stando a quello che è successo nella nottata prima della ...

Grande Fratello Vip - flop della Blasi. Il reality non decolla : Il Grande Fratello Vip 3 non fa breccia nel pubblico e perde ascolti. La seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini ha interessato 3.200.000 spettatori pari al 18,99% ...

Valerio Merola deluso da Maurizio Battista al Grande Fratello Vip 3 : Maurizio Battista contestato da Valerio Merola al GF Vip 3 Non c’è pace per il nuovo gruppo dei cavernicoli al Grande Fratello Vip 3. Valerio Merola, Maurizio Battista, Enrico Silvestrin, Benedetta Mazza, Giulia Salemi, Elia Fongaro e la Marchesa D’Aragona hanno lasciato ieri sera la parte agiata della casa per vivere una settimana nella caverna. Valerio Merola poche ore fa ha espresso tutta la sua frustrazione per la nomination ...