Grande Fratello Vip | il confronto tra Francesco Monte e Giulia Salemi subito dopo la

Grande Fratello Vip 2018 | Puntata 2 ottobre | Daily : ...

Grande Fratello Vip 2018 - eliminati e nomination/ Notte tranquilla per Lory Del Santo - Valerio vs Maurizio : Cosa è successo nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018? Lory Del Santo entra nella casa, Lisa Fusco perde al televoto e Valerio, Elia, Ivan e Jane in nomination.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:16:00 GMT)

Ascolti tv - La vita promessa chiude e doppia il Grande Fratello Vip : Un finale col botto per la fiction di Rai1 La vita promessa che vince il prime time del 1° ottobre con 6.115.000 telespettatori pari a uno share del 26,2%. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per la seconda puntata di Grande Fratello Vip 2018 (segnato dall’ingresso di Lory Del Santo, dopo il lutto che l’ha colpita) che su Canale 5 ha totalizzato 3.200.000 telespettatori e uno share del 18,98%. Terza posizione per il film ...

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco : «Sono fuori per colpa delle Bimbe di Giulia». (E per aver dato dell’omofobo a Silvestrin?) : La spaccata di Lisa Fusco È Lisa Fusco la prima eliminata definitiva di Grande Fratello Vip 2018. Con il 33% dei voti del pubblico, la “subrettina” è stata costretta a lasciare la casa di Cinecittà. Un’uscita a furor di popolo, considerata la presenza di 10 concorrenti in nomination, che la Fusco ha motivato con l’avversione nei suoi confronti delle cosiddette “Bimbe di Giulia”: “Io ho avuto delle cose con le fan di ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte beccato sotto le lenzuola con l'amico : gesto clamoroso - dubbio piccante : È l'ansia di questo Grande Fratello Vip trovare una ragazza per Francesco Monte . Ci hanno provato con Giulia Salemi e Silvia Provvedi ma stando a quello che è successo nella nottata prima della ...

Grande Fratello Vip - flop della Blasi. Il reality non decolla : Il Grande Fratello Vip 3 non fa breccia nel pubblico e perde ascolti. La seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini ha interessato 3.200.000 spettatori pari al 18,99% ...

Valerio Merola deluso da Maurizio Battista al Grande Fratello Vip 3 : Maurizio Battista contestato da Valerio Merola al GF Vip 3 Non c’è pace per il nuovo gruppo dei cavernicoli al Grande Fratello Vip 3. Valerio Merola, Maurizio Battista, Enrico Silvestrin, Benedetta Mazza, Giulia Salemi, Elia Fongaro e la Marchesa D’Aragona hanno lasciato ieri sera la parte agiata della casa per vivere una settimana nella caverna. Valerio Merola poche ore fa ha espresso tutta la sua frustrazione per la nomination ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e il bacio gay : labbra su labbra con lui - Giulia Salemi sotto choc : Dopo una settimana dall'inizio del Grande Fratello Vip è arrivato, finalmente, il primo bacio. Protagonisti sono Francesco Monte e Giulia Salemi , sì, ma come spettatrice. Infatti, nel bel mezzo della ...

Lory Del Santo ha il diritto soffrire dove vuole. Anche al Grande Fratello Vip : Qualcuno è entrato in casa mia, mi ha picchiato, mi ha legato, e all’inizio non mi dispiaceva perché ho pensato fosse una specie di gioco erotico e invece questo cosa fa? mi mette di fronte a Canale cinque e mi obbliga a guardare il Grande Fratello Vip. Lo giuro vostro onore, era contro la mia volon

Grande Fratello Vip - disfatta per Ilary Blasi. Le difficoltà del reality di Canale 5 : Brutto risveglio per Ilary Blasi e la produzione della terza edizione del ”Grande Fratello Vip”. La conduttrice, che si è presentata al Grande pubblico con un vestito animalier, non si aspettava una reazione del genere. Stiamo parlando degli ascolti che il programma di Canale 5 ha avuto nella serata di lunedì 2 ottobre, nella rete ammiraglia Rai è andata in onda l’ultima puntata della fiction con Luisa Ranieri La Vita ...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo entra nella casa. Confronto con gli inquilini : chi la umilia in diretta : L'entrata nella casa del Grande Fratello vip di Lory Del Santo ha diviso il pubblico italiano e non solo. Infatti, una volta avvenuto il suo ingresso si è trovata davanti gli inquilini che l'hanno ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte bacia Ivan Cattaneo nella notte : Gli eventi che si susseguono all'interno della casa del Grande Fratello Vip non smettono mai di stupire i telespettatori: dopo la diretta di lunedì 1 ottobre, Francesco Monte ed Ivan Cattaneo si sono trovati a parlare ed improvvisamente, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dato un bacio sulla bocca al cantante, il tutto sotto lo sguardo di Giulia Salemi. Francesco ed Ivan fin da subito si sono trovati sulla stessa lunghezza d'onda e molto ...

Ascolti tv : La Vita Promessa Vs Grande Fratello Vip/ La fiction Rai batte il reality - seguita da 6 milioni : I dati Auditel mostrano un cambiamneto degli interessi degli spettatori italiani? Per il secondo lunedì, il Grande Fratello Vip è stato battuto dalla fiction Rai, La Vita Promessa(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 12:10:00 GMT)

Grande Fratello Vip - la Gialappa's umilia Ilary Blasi in diretta : 'Ma tu sei una...' - gelo in studio : Dalla scorsa edizione del Grande Fratello Vip la Gialappa's band ha trovato un suo piccolo spazio all'interno della puntata del lunedì in cui vengono mostrate e, successivamente, commentante le ...