Grande Fratello Vip 2018 | eliminati e nomination Fuori Lisa Fusco | Enrico Silvestrin in

Grande Fratello Vip - Benedetta e Stefano a letto insieme anni fa : la rivelazione di lui : A poche ore dalla conclusione della seconda puntata del Grande Fratello Vip, emergono dei gossip inaspettati riguardanti due concorrenti di questa edizione. Ebbene, stando alle rivelazioni fatte da Stefano Sala, lui e Benedetta avrebbero trascorso una notte insieme condividendo il medesimo letto ma senza aver fatto l'amore. L'evento sarebbe avvenuto circa un anno e mezzo fa. Si tratta di un retroscena bollente e che ha infiammato i media. Gossip ...

Grande Fratello Vip 3 - Lisa Fusco punita dalle “Bimbe di Giulia De Lellis” : Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 3. La puntata è stata contraddistinta dall’ingresso molto discusso nella casa di Lory Del Santo. L’attrice in estate ha perso il figlio Loren, ma ha deciso lo stesso di entrare nella casa più spiata d’Italia per non isolarsi dal mondo. Il Grande Fratello ha rispettato la sua decisione e le ha aperto la famigerata porta rossa. Nella casa Lory ha trovato pareri ...

Lisa Fusco eliminata dal Grande Fratello Vip 2018 : Lory Del Santo entra nella casa - graziati Ivan Cattaneo ed Enrico Silvestrin : Serata ad alta tensione quella di ieri sera al Grande Fratello Vip 2018 dove la carne al fuoco non è mancata così come le polemiche e le discussioni in diretta e non solo. Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno dato il benvenuto al pubblico partendo subito alla Grande ed occupandosi man mano dei nominati che, uno ad uno, si sono salvati, fino alla prima eliminata del Grande Fratello Vip 2018 ovvero Lisa Fusco. La napoletana ha dovuto lasciare la ...

Grande Fratello Vip 2018 : cast - puntate e tutto quello che c'è da sapere : La terza edizione del reality show di Canale 5 va in onda ogni lunedì a partire dal 24 settembre. Conduce Ilary Blasi con...

Grande Fratello VIP 2018 seconda puntata : i nominati e l’eliminato : L’eliminato e i nominati della seconda puntata del GF VIP 2018 Era prevedibile: Lisa Fusco è stata l’eliminata della seconda puntata del GF VIP 2018. Nonostante abbia fatto divertire per l’intera settimana, il pubblico ha deciso di non salvarla. Ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia con una percentuale molto alta. A rischio con […] L'articolo Grande Fratello VIP 2018 seconda puntata: i nominati e ...

