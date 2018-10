GPU Turbo per tutti e perfino su Huawei P Smart | novità aggiornamento 158

Svoltissima Huawei Mate 10 Pro : GPU Turbo 2.0 con aggiornamento Pie (single e DualSIM) : Oggi 1 ottobre non è una giornata come tutte le altre per gli utenti che hanno scelto orgogliosamente di acquistare il prestante Huawei Mate 10 Pro: l'azienda cinese, difatti, ha appena iniziato a distribuire l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie per i modelli europei, disponibile al download ed alla relativa installazione a bordo di tutte quelle unità con bootloader sbloccato. Il firmware presenta una doppia sigla, a seconda dell'esemplare di ...

Sta arrivando GPU Turbo su Honor 9 e non solo : i nuovi smartphone testati : Buonissime notizie per gli utenti che ancora oggi sono legati ad uno smartphone come Honor 9. In attesa di saperne di più in merito alla compatibilità tra il modello in questione e l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, infatti, possiamo concentrarci da subito su un nuovo programma che interessa il top di gamma 2017 di questa famiglia. Dopo la svolta assicurata ai possessori di un Honor 9 Lite, di cui vi ho parlato pochi giorni fa su ...

Honor 7X riceve la GPU Turbo a partire dall’India : Honor 7X sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento software che introduce la GPU Turbo, le ultime patch di sicurezza e non solo. L'articolo Honor 7X riceve la GPU Turbo a partire dall’India proviene da TuttoAndroid.

Honor View 10 si aggiorna : arriva GPU Turbo e la AIS per la camera : Honor View 10 sta ricevendo un nuovo aggiornamento firmware che apporta alcune interessanti novità come la GPU Turbo, la AIS per la camera e più sicurezza.Buone notizie per tutti i possessori italiani e non di un Honor View 10, dato che abbiamo alcuni primi feedback che Huawei ha iniziato a rilasciare a livello internazionale un nuovo aggiornamento firmware.Honor View 10 si aggiorna a metà settembre 2018: ecco le principali novità del nuovo ...

Sony Xperia XZ1 - XZ1 Compact e XZ Premium iniziano a ricevere le patch di settembre 2018 - nel frattempo Huawei P20 Lite guadagna la GPU Turbo : La famiglia Sony Xperia XZ1 accompagnata da XZ Premium si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre 2018, mentre Huawei P20 Lite riceve la GPU Turbo. L'articolo Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact e XZ Premium iniziano a ricevere le patch di settembre 2018, nel frattempo Huawei P20 Lite guadagna la GPU Turbo proviene da TuttoAndroid.

Finalmente GPU Turbo per Honor 9 Lite : tutto sul nuovo aggiornamento di settembre : In queste settimane ci siamo concentrati su Honor 9 Lite esclusivamente dal punto di vista commerciale, come avrete notato dal nostro ultimo punto della situazione in merito alle migliori offerte disponibili sul web. Complice un prezzo molto aggressivo in relazione alla sua scheda tecnica, questo device ha fatto registrare interessanti vendite che gli hanno fatto guadagnare ben presto apprezzabili quote di mercato. Tuttavia non bisogna ...

Nokia 3.1 inizia ad aggiornarsi ad Android 8.1 Oreo - mentre la GPU Turbo arriva su Honor 9 Lite in Italia : Nokia 3.1 inizia ad aggiornarsi a Androdi 8.1 Oreo in diverse nazioni, mentre la GPU Turbo fa il suo esordio su Honor 9 Lite in Italia. L'articolo Nokia 3.1 inizia ad aggiornarsi ad Android 8.1 Oreo, mentre la GPU Turbo arriva su Honor 9 Lite in Italia proviene da TuttoAndroid.

Finalmente su Honor View 10 il GPU Turbo : aggiornamento annunciato in Italia : Da poco è stato annunciato dalla divisione Italiana del noto produttore cinese che Honor View 10 ha cominciato a ricevere la notifica OTA relativa alla disponibilità dell'aggiornamento abilitante la tecnologia GPU Turbo, utile ad abbattere i consumi e ad aumentare le prestazioni, in particolare per andare ad ottimizzare le performance nell'esperienza gaming. Finora i titoli compatibili con il sistema di cui sopra sono veramente pochi, forse un ...

Honor View 10 mette il turbo alla GPU - adesso! L’aggiornamento è in rollout via OTA : Tra gli smartphone Honor, View 10 è forse quello che recentemente ha beneficiato delle attenzioni maggiori: arriva GPU turbo L'articolo Honor View 10 mette il turbo alla GPU, adesso! L’aggiornamento è in rollout via OTA proviene da TuttoAndroid.

Delusione parziale per GPU Turbo su Huawei e Honor : la verità sui dati dei consumi : Da circa un paio di mesi a questa parte si parla moltissimo dello sbarco di GPU Turbo a bordo di parte degli smartphone Huawei ed Honor compatibili con questa tecnologia. Al punto che il nostro articolo di oggi in merito ai primi avvistamenti del programma su un modello come il cosiddetto Huawei P10 ha fatto discutere non poco sui social. Vale la pena nutrire grosse aspettative nei suoi confronti o i dati di cui si parla da sempre sono piuttosto ...

Primissimi avvistamenti di GPU Turbo su Huawei P10 : aggiornamento ormai prossimo : Giungono oggi 11 settembre le prime segnalazioni da parte degli utenti che si apprestano a toccare con mano un importante aggiornamento per quanto concerne Huawei P10, visto che dopo la patch di fine agosto trattata anche su queste pagine tutti erano e sono in attesa di un pacchetto software ben più consistente. Stiamo parlando dello sbarco di un progetto ritenuto da tutti estremamente interessante, almeno sulla carta, come nel caso di GPU Turbo ...

GPU Turbo e tanto altro per Huawei P20 Lite : le novità dell’aggiornamento B150 : Ci siamo appena lasciati alle spalle un fine settimana ricco di interessanti novità per gli utenti legati al cosiddetto Huawei P20 Lite, smartphone Android sempre più diffuso in Italia. Il modello, infatti, dopo essere stato incluso nella lista dei modelli destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie 9.0 (qui abbiamo anche avanzato le prime ipotesi sulla data di rilascio), ha iniziato a toccare con mano un altro ...

Huawei rilascia GPU Turbo e intanto arriva Honor Play : Huawei ha lanciato la sua nuova arma. Un’applicazione che promette un’implementazione della velocità di esecuzione degli smartphone. Tale Applicazione è denominata GPU Turbo. Da quando è stata immessa nello store, oltre a migliaia di istallazioni, ne sono seguiti gli aggiornamenti di vari smartphone sia Huawei, che Honor. La società ha elencato i dispositivi che otterranno questa nuova tecnologia. Tra i tanti, gli ...

A rilento GPU Turbo su Honor 10 : un avviso anche per il pubblico Huawei : Si parla moltissimo in queste settimane del progetto GPU Turbo, se non altro perché agosto è stato il mese in cui abbiamo iniziato a toccare con mano il tanto atteso aggiornamento su Honor 10, con cui avremo modo di imbatterci in un apprezzabile passo in avanti dal punto di vista delle prestazioni in ambito gaming e sul fronte consumi. Dopo le notizie diramate nei giorni scorsi a proposito del cosiddetto Huawei P20 Pro, tocca tuttavia fare il ...