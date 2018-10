Governo | al via vertice sulla manovra Conte ' Avanti con gli impegni presi'

Olimpiadi 2026 - Fontana : 'Fiducioso - ce la caviamo senza soldi da Governo' : 'Credo che sia una fake news quella foto, perché Milano è molto ma molto, molto più bella'. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al Pirellone a chi gli chiedeva dello ...

Riace - Saviano incolpa il Governo : "L'arresto? Passo verso Stato autoritario" : È arrivato finalmente anche il commento di Roberto Saviano. Lo scrittore ha deciso di affidare a Facebook il suo pensiero sull"arresto di Mimmo Lucano, sindaco di Riace e paladino dell"accoglienza.Il primo cittadino della Locride è accusato (tra le altre cose) di "favoreggiamento dell"immigrazione clandestina". Il gip ne ha disposto l"arresto ai domiciliari ma per Saviano "la verità è che nelle azioni di Mimmo Lucano non c"è mai finalità di ...

Via libera dal Governo al progetto preliminare della Snai - Strategia nazionale per le aree interne - Gennargentu-Mandrolisai da 7 milioni e ... : Tutto questo è stato racchiuso nel progetto, che sono sicuro sarà fondamentale per rilanciare l'economia locale.» La Snai Gennargentu-Mandrolisai è la seconda finanziata in Sardegna dopo l'Alta ...

Manovra - Governo trova accordo sul deficit/ Tria accorda il 2 - 4% : via Fornero - ok a reddito cittadinanza : Manovra, Tria vs Di Maio “deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 22:00:00 GMT)

Def - via al vertice di Governo. Bozza : condono per cartelle fino a 100mila euro : All'incontro, presieduto dal premier Giuseppe Conte, appena rientrato dagli Stati Uniti, partecipano tra gli altri il ministro dell'economia, Giovanni Tria, i vicepresidenti del consiglio, Luigi Di ...

Infrastrutture a rischio - flop del censimento avviato dal Governo : Roma, 27 set., askanews, - Un caos di dati, raccolti frettolosamente senza criteri omogenei: è il primo risultato del censimento delle Infrastrutture a rischio, avviato dal Governo il 17 agosto, a ...

Infrastrutture a rischio - flop del censimento avviato dal Governo : Roma, 27 set., askanews, - Un caos di dati, raccolti frettolosamente senza criteri omogenei: è il primo risultato del censimento delle Infrastrutture a rischio, avviato dal Governo il 17 agosto, a ...

Genova - Toti invia a Governo piano demolizione-ricostruzione Aspi-3- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Aquarius 2 - Panama avvia la revoca dai registri navali. Le ong : “Ha agito su pressione del Governo italiano” : Panama ha avviato la revoca dell’iscrizione dell’Aquarius dal proprio registro navale dopo la richiesta di intervento da parte del governo italiano. La denuncia è arrivata dalle ong SOS Méditerranée e Medici Senza Frontiere attualmente a bordo dell’imbarcazione e che oggi, poche ore dopo aver salvato 58 persone nel Mediterraneo, hanno diffuso una nota: “Siamo sconvolte dall’annuncio dell’Autorità marittima di ...

Google consentirà al Governo Cinese di spiare gli utenti via smartphone? - : ...di capitolare sulle richieste di censura e sorveglianza in cambio dell'accesso al mercato Cinese come confisca dei nostri valori e della nostra posizione negoziale governativa in tutto il mondo', ha ...

Berlusconi : "Governo nemico della libertà Casalino dovrebbe andare via" : Silvio Berlusconi interviene alla festa di Forza Italia 'L'Italia e l'Europa che vogliamo' a Fiuggi e parla delle politiche portate avanti dal governo gialloverde: 'Ecco, ci troviamo qua a fare i ...

Sicurezza e migranti - ultimi ritocchi ai decreti. Salvini punta al via libera del Governo lunedì : Prima "un gradevolissimo caffè" con il premier Giuseppe Conte, poi la partenza per Genova dove ha visitato il Salone nautico, giunto alla 58esima edizione. Dal capoluogo ligure il vicepremier, e ministro dell'Interno, Matteo Salvini ha annunciato l'arrivo in Consiglio dei ministri di due decreti legge su Sicurezza e immigrazione. La deadline è prevista per lunedì mattina, con la presenza di Conte e dell'altro vicepremier Luigi Di Maio. Salvini ...

Roma - Raggi dopo il vertice con Conte : “Da Governo via libera a poteri speciali”. E non risponde sulla rottura con Anci : “Se c’è stato l’ok del presidente del Consiglio Conte ai poteri speciali per Roma? Assolutamente sì”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine del vertice con il premier a Palazzo Chigi. “L’incontro è andato molto bene, abbiamo chiesto poteri speciali per Roma, il fatto che debba sostanzialmente avere uno status come le altre Capitali. Abbiamo anche parlato della possibilità che questo percorso venga ...

Piano periferie - Governo assicura : bando rinviato per causa tecnica : Roma, 21 set., askanews, - Con riguardo al c.d. Piano periferie e alla sospensione dell'efficacia delle convenzioni in essere per 96 comuni capoluogo di provincia e città metropolitane, va rilevato ...