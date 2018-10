Google Play Store | 50 applicazioni gratis a tempo determinato

Ecco come potrebbe essere il display con notch di Google Pixel 3 XL : Un utente Reddit ha ordinato una protezione per lo schermo di Google Pixel 3 XL e con una serie di foto ha mostrato tale accessorio appoggiato sul Pixel 2 XL L'articolo Ecco come potrebbe essere il display con notch di Google Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Google Play Giochi si aggiorna : aggiunte alcune novità e un easter egg : Google Play Giochi si aggiorna e introduce le rarità degli obiettivi, un nuovo easter egg e alcune modifiche estetiche di minore entità. L'articolo Google Play Giochi si aggiorna: aggiunte alcune novità e un easter egg proviene da TuttoAndroid.

Google Maps è finalmente disponibile con Apple CarPlay grazie ad iOS 12 : L’aggiornamento ad iOS 12 da parte di Apple ha introdotto tante novità e tanti benefici per i suoi utenti. Anche gli automobilisti potranno usufruire di una nuova feature introdotta in quest’ultimo aggiornamento. Apple infatti ha aggiunto al suo servizio di infotainment per auto CarPlay, il supporto per le app di navigazione di terze parti e al momento la prima al cogliere la palla al balzo è stata Google. Un momento che in tanti ...

Finalmente Google Maps arriva sulle auto compatibili con CarPlay : Tra le novità di iOS 12 ce n’è una che Apple non ha particolarmente sponsorizzato ma che potrebbe fare la felicità di più di un automobilista. Con l’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo infatti si aggiorna anche CarPlay, il sistema che trasmette sui cruscotti delle auto compatibili alcuni dei contenuti di iPhone e iPad in tempo reale. Nell’ultima versione il software permette Finalmente di scegliere ...

Apple CarPlay : Google Maps e Waze possono finalmente essere utilizzati per la navigazione satellitare in auto grazie a iOS 12 : finalmente Google Maps può essere utilizzato come navigatore satellitare nelle automobili compatibili con Apple CarPlay, il sistema operativo dell’azienda di Cupertino creato ad hoc per gli apparati di intrattenimento degli autoveicoli. Ebbene, fino a qualche giorno fa Apple CarPlay per la navigazione satellitare permetteva di utilizzare solo Mappe, ovvero il servizio proprietario del gigante californiano. Cos’è cambiato? Adesso ...

Razer Phone 2 compare su Google Play Console : Razer Phone 2 è apparso nella Google Play Console, grazie al cui database quale scopriamo alcune di quelle che dovrebbero essere le sue feature L'articolo Razer Phone 2 compare su Google Play Console proviene da TuttoAndroid.

Google Home Hub - il primo smart display di Big G - si mostra in alcuni render : Durante l'evento per la presentazione dei Google Pixel di terza generazione, Google potrebbe presentare anche Home Hub, uno smart display di cui vi mostriamo alcuni render. L'articolo Google Home Hub, il primo smart display di Big G, si mostra in alcuni render proviene da TuttoAndroid.

I Google Play Points sono ufficiali e operativi - per ora solo in Giappone : I Google Play Points sono ufficiali e fanno il loro debutto in Giappone: parte dunque il programma fedeltà che prevede l'assegnazione di punti per ogni acquisto effettuato sul Google Play Store. L'articolo I Google Play Points sono ufficiali e operativi, per ora solo in Giappone proviene da TuttoAndroid.

Weather Timeline per Android non è più disponibile sul Google Play Store : Weather Timeline è il nome di una popolare applicazione Android che non è più disponibile sul Play Store. Scopriamo insieme il perchè L'articolo Weather Timeline per Android non è più disponibile sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Veon scompare dal Google Play Store : addio alla versione dell’applicazione gestita da Wind : Un pezzo dell’offerta di Wind Tre S.p.A. è appena scomparso: Veon è stato ufficialmente rimosso da Google Play Store e da App Store. […] L'articolo Veon scompare dal Google Play Store: addio alla versione dell’applicazione gestita da Wind proviene da TuttoAndroid.

Il Google Play Store mostra le autorizzazioni richieste dalle app prima del download : Il team del Google Play Store sta testando una nuova funzionalità per rendere più semplice agli utenti la gestione dei permessi da concedere alle varie app L'articolo Il Google Play Store mostra le autorizzazioni richieste dalle app prima del download proviene da TuttoAndroid.

La tecnologia Now Playing arriva in Sound Search in Google Assistant : La tecnologia Now Playing adesso viene sfruttata per potenziare Sound Search all'interno di Google Assistant. L'articolo La tecnologia Now Playing arriva in Sound Search in Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Rimossa dal Google Play Store un’app descritta come una MicroSD da 32 GB : Sul Google Play Store spesso si trovano app bizzarre e una di queste è quella che promette di garantire agli utenti 32 GB di memoria per archiviazione L'articolo Rimossa dal Google Play Store un’app descritta come una MicroSD da 32 GB proviene da TuttoAndroid.

L’app Fix Play Store e Google Play Services Error permette di correggere gli errori e verificare lo stato dei servizi di Google : Fix Play Store e Google Play Services Error è un'applicazione che permette di correggere gli Errori relativi a Google Play Services e di ottenere informazioni sul Play Store. Una sezione è dedicata agli altri dettagli per verificare lo stato di Android System WebView, Google Account Manager, Google Services Framework, Google Chrome e YouTube. L'articolo L’app Fix Play Store e Google Play Services Error permette di correggere gli Errori e ...