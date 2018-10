: Turchia, confermato l’ergastolo per cinque giornalisti e un accademico. Sono accusati del tentato golpe del 2016 - fattoquotidiano : Turchia, confermato l’ergastolo per cinque giornalisti e un accademico. Sono accusati del tentato golpe del 2016 - Pechiarit : Turchia, confermato l’ergastolo per cinque giornalisti e un accademico. Sono accusati del tentato golpe del 2016 - Poetyca : RT @zazoomblog: Turchia confermato l’ergastolo per cinque giornalisti e un accademico. Sono accusati del tentato golpe del 2016 - #Turchia… -

A Istanbul, in Turchia, confermata in appello la condanna all'aggravato (una sorta di 41 bis) per 6 scrittori e giornalisti molto noti, tra cui i fratelli Ahmet e Mehmet Altan e l'editorialista Nazli Ilicak. L'accusa: "attentato all'ordine costituzionale". E' uno dei processi di maggior spicco contro intellettuali turchi dopo il fallito colpo di Stato del 2016.Gli imputati sono ritenuti colpevoli di aver sostenuto la presunta rete golpista del politologo turco esiliato negli Usa, Fethullah Gulen.(Di martedì 2 ottobre 2018)