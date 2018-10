Gol Dybala | arriva la tripletta al termine di un’azione strepitosa dei bianconeri VIDEO

Risultati Champions League / Classifica aggiornata - diretta Gol live score : Dybala sbatte sul palo! : Risultati Champions League: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle otto partite che martedì 2 ottobre inaugurano la seconda giornata della fase a gironi del torneo(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 20:05:00 GMT)

Gol Dybala - l’argentino ancora a segno su duplice errore della retroguardia svizzera [VIDEO] : Gol Dybala – È la serata di Paulo Dybala, che al 34′ ha portato la Juventus sul 2-0 contro lo Young Boys. L’attaccante argentino ha sfruttato un duplice errore della difesa ospite e ha trafitto il portiere: prima infatti è l’estremo difensore a respingere debolmente una conclusione da fuori di Matuidi, poi è Von Bergen a tenere in gioco il numero 10 bianconero, che da due passi non ha potuto sbagliare. Après une ...

Gol Dybala - super conclusione del numero 10 bianconero : Stadium in festa [VIDEO] : Gol Dybala – Sono bastati cinque minuti a Paulo Dybala per portare in vantaggio la Juventus. È il settimo gol in Champions per l’attaccante argentino, che ha raccolto un bellissimo lancio di Bonucci e al volo col sinistro, lasciato libero da Camara, ha battuto il portiere avversario Van Ballmoos. Ottimo inizio dei bianconeri, che mettono subito in discesa la gara. Dybalaaaaa! Gol 1-0! #JuveYoungBoys ...

Juventus-Young Boys : che gran Gol Dybala - Bonucci “alla Pirlo”! [VIDEO] : Juventus-Young Boys, Dybala ha aperto le marcature allo Stadium con una rete davvero molto bella su assist di Bonucci Juventus-Young Boys è stata ‘indirizzata’ dai bianconeri già dopo 4 minuti di gioco. Ad aprire i conti in favore della squadra di Allegri ci ha pensato l’attesissimo Dybala, con un sinistro davvero spettacolare al volo dopo aver raccolto un lancio perfetto di Bonucci. Va detto che la difesa dello Young ...

Dybala da fenomeno a paradosso bianconero Ritrova il Gol - ma non ancora il posto fisso : Torino Adesso che Dybala si è rimesso la maschera, bisognerà capire se Allegri gli permetterà di giocare da titolare Juve-Napoli. Perché il paradosso sta proprio qui: la Joya è stato coccolato fino a ...

Juve - Dybala e Matuidi in Gol contro il Bologna : VIDEO. La Joya si sblocca - seconda rete per il francese : Una rete in acrobazia di Dybala e un destrio potente e preciso di Matuidi. Il tutto racchiuso nel primo quarto d'ora di gioco. Tanto è bastato alla Juve per sbrigare anche la pratica Bologna e ...

Juventus-Bologna 2-0 : Dybala torna al Gol - poi Matuidi Il Napoli vola : 3-0 al Parma : Pratica chiusa dai bianconeri già nel primo tempo. Alla rete dell’argentino segue quella di Matuidi. Poi la formazione di Allegri controlla in attesa del bi-match di sabato con il Napoli

Gol Dybala - l’argentino si sblocca : che rete contro il Bologna [VIDEO] : Gol Dybala – Si sta giocando la 6^ giornata del campionato di Serie A, in serata si gioca Juventus e Bologna che si stanno affrontano in un match spettacolare. Bianconeri in vantaggio, il marcatore è l’attaccante Paulo Dybala, gol in acrobazia e squadra di Allegri subito in vantaggio. Gol Dybala Per chi ha DAZN che non va, il gol di Paulo Dybala!! 1-0! #JuveBologna pic.twitter.com/hXgFoKvbbs — F.C. Indà (@indafc) 26 settembre ...

Juventus - Allegri : “Dybala ha il Gol nelle gambe” : Domani Dybala sarà in campo, è un giocatore importante e ha il gol nelle gambe, va sfruttato al meglio”. Allegri assegna all’argentino una maglia da titolare per la trasferta di Frosinone, dopo la panchina di Valencia. “Dopo la sua bella partita con il Sassuolo ho fatto una scelta – ha spiegato il tecnico bianconero – poi c’è stato l’infortunio di Khedira, l’espulsione di Ronaldo ed è ...

Allegri - "Dybala ha il Gol nelle gambe" : ANSA, - TORINO, 22 SET - "Domani Dybala sarà in campo, è un giocatore importante e ha il gol nelle gambe, va sfruttato al meglio". Allegri assegna all'argentino una maglia da titolare per la trasferta ...

Khedira - Dybala e Bonucci esaltano Ronaldo : 'Complimenti per i primi Gol' : TORINO - Quattro vittorie su quattro partite. E' questo il biglietto da visita con cui la Juventus si presenta ai nastri di partenza della Champions League. Un inizio di campionato migliore era ...

Juventus - Cristiano Ronaldo maschera i problemi : Dybala è un fantasma - la difesa prende Gol e nel finale scoppia la tensione : Cristiano Ronaldo firma due gol e trascina la Juventus al successo, ma in casa bianconera suona più di un campanello d’allarme: Dybala in ombra, la difesa prende un gol a partita e nel finale scoppia anche la tensione-- Quattro vittorie su quattro, primo posto in classifica a punteggio pieno, +7 sulla Roma, +8 sull’Inter e +3 sul Napoli. La Juventus dopo sole 4 giornate di Serie A sembra già lanciatissima verso lo scudetto. Eppure, non ...

Bologna-Inter e Parma-Juve : nerazzurri con NaingGolan - Dybala rischia la panchina : Parma-Juve- Tutto pronto per la doppia sfida di questo sabato di Serie A. Alle 18:00 Bologna e Inter scenderanno in campo con la voglia di riscattare un inizio di campionato altalenante. Gli uomini di Spalletti, ancora a caccia della prima vittoria, ritroveranno Nainggolan, il quale agirà alle spalle di Icardi nel ruolo di trequartista. Il […] L'articolo Bologna-Inter e Parma-Juve: nerazzurri con Nainggolan, Dybala rischia la panchina ...