Giustiziata la sposa bambina in Iran | uccise il marito dopo abusi e sevizie

Iran - Giustiziata la sposa bambina che uccise il marito : È stata giustiziata in Iran la 24enne di origine curda, Zeinab Sekaanvand, arrestata quando aveva 17 anni per aver ucciso il marito. Lo ha rivelato l"ong curda Hangaw Organization for Human Rights. "Non solo Zeinab era minorenne al momento del reato, ma il suo processo era stato gravemente irregolare. Aveva avuto assistenza legale solo nelle fasi finali del procedimento, nel 2014, quando aveva ritrattato la confessione, resa a suo dire dopo che ...