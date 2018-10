Giuseppe Rossi non si era dopato | tanto fango per nulla | dai giudici solo un ' rimprovero'

Doping - nessuna squalifica per Giuseppe Rossi : La prima sezione del Tribunale nazionale Nado Italia ha deciso di non squalificare Giuseppe Rossi per l'uso della sostanza dopante dorzolamide e per il quale la Procura aveva chiesto un anno di stop. ...

Doping - Giuseppe Rossi : nessuna squalifica per il calciatore - solo un richiamo dal Tna : nessuna squalifica per Giuseppe Rossi per quanto riguarda il caso Doping che lo aveva coinvolto nell’ultima settimana. Oggi, la prima sezione del Tribunale nazionale NADO Italia, ha accolto le motivazioni del calciatore ex Genoa che era risultato positivo alla dorzolamide dopo un controllo effettuato il 12 maggio scorso al termine della sfida al Benevento. “La buona fede di Giuseppe è stata capita – ha spiegato il legale di Pepito -, ...

Il calciatore Giuseppe Rossi non verrà squalificato per doping : Il Tribunale Nazionale Antidoping non squalificherà il calciatore Giuseppe Rossi, trovato positivo alla dorzolamide in un controllo antidoping effettuato lo scorso 12 maggio in occasione della partita di Serie A tra Benevento e Genoa, squadra per cui Rossi ha giocato nella seconda metà The post Il calciatore Giuseppe Rossi non verrà squalificato per doping appeared first on Il Post.

Giuseppe Rossi positivo - parla l’agente Pastorello : “è un chiaro caso di contaminazione involontaria” : L’agente dell’attaccante è intervenuto sulla positività del proprio assistito, sottolineando come si tratti di contaminazione involontaria Una notizia spiazzante, arrivata come un fulmine a ciel sereno. La positività di Giuseppe Rossi non ha sorpreso solo il diretto interessato, ma anche il suo agente Pastorello che, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com ha provato a spiegare la situazione: “è un chiaro caso ...