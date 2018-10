Giovanni è nato senza una tibia | l' appello della mamma | Aiutatemi a portarlo in

Lotta - Mondiali junior 2018 : Giovanni Freni eliminato agli ottavi - Mirco Minguzzi rientra ai ripescaggi : Si chiude la prima giornata dei Mondiali junior 2018 di Lotta in corso a Trnava (Slovacchia), con le prime qualificazioni e semifinali di greco-romana. Impegnati gli italiani Giovanni Freni (-55 kg) e Mirco Minguzzi (-77 kg): il primo termina la sua avventura agli ottavi di finale, sconfitto dal coreano Kim Doohoon per 6-8; il secondo invece può ancora sperare nei ripescaggi dopo essere stato battuto al primo turno dall’indiano Sajan ...

Olimpica Akragas - Amico : disputeremo il campionato - allenatore Giovanni Falsone : Sarebbe stato bello " sia per noi che per lo sport " disputare regolarmente anche la partita con il Casteltermini, rinviandola di qualche settimana; credo che sarebbe stato più giusto anche per la ...

Renato Brunetta : 'Proclami pericolosi - intervenga il Giovanni Tria o a settembre crolla tutto' : E' molto preoccupato Renato Brunetta per il futuro dell'economia italiana: 'Governo e maggioranza continuano a farsi del male. In piena crisi finanziaria, gli economisti della Lega e il leader del Movimento 5 Stelle rilanciano affermazioni, concetti e ...

Tuffi - Europei 2018 : Lorenzo Marsaglia in finale dai tre metri. Giovanni Tocci prende zero ed è eliminato : Una qualifica in chiaroscuro per l’Italia nella prova maschile dai 3 metri agli Europei di Tuffi. Se da una parte si festeggia l’accesso alla finale di Lorenzo Marsaglia, dall’altra bisogna segnalare la clamorosa eliminazione di Giovanni Tocci, autore anche di un tuffo da zero punti. Prestazione altalenante di Marsaglia, che riesce comunque a chiudere al decimo posto con 350.60 punti e ad accedere di conseguenza alla finale. ...