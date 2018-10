Giorgia Meloni deride Roberto Saviano | ' L' arresto del sindaco di Riace? Ora portagli le

Giorgia Meloni e il 'maschio Alfa' : è allarme in Fratelli d'Italia : 'Questo ci mangia, anzi ci ha già mangiato' commentavano a bassa voce i dirigenti di Fratelli d'Italia appena qualche giorno fa, quando Matteo Salvini fu applauditissimo ospite insieme a Steve Bannon ...

Giorgia Meloni fa la sovranista in Belgio : una nuova associazione per ricevere fondi Ue : Niente altro, però, che possa in qualche modo ricondurre al mondo della politica. C'è l'ufficio di un contabile, Patrick Gorloo, una ditta di commercio al dettaglio, una piccola agenzia di ...

Ungheria - compromesso M5s-Lega su sanzioni Orban/ Ultime notizie Camera - l'attacco di Giorgia Meloni : Ungheria, compromesso M5s-Lega su sanzioni Orban. Ultime notizie Camera, "accertare che siano fondate le accuse", l'attacco di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:53:00 GMT)

Giorgia Meloni chiama Nello Musumeci : nuovo progetto sovranista e conservatore : Un anno fa al tavolo di un ristorante di Catania Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Nello Musumeci hanno siglato l'alleanza di centrodestra per le regionali della Sicilia. E adesso ...

Giorgia Meloni - il retroscena : preoccupata per le europee. Ecco perché vuole smarcarsi da Matteo Salvini : C'è una cosa che preoccupa non poco Giorgia Meloni: rimanere fuori dell'Europarlamento. Gli ultimi sondaggi infatti non danno alcuna sicurezza a Fratelli d'Italia , visto che la soglia d'accesso è il ...

Aquarius 2 - Giorgia Meloni : 'La Francia ci chieda scusa - lucra sulla miseria dell'Africa' : 'Se il ministro francese Nathalie Loiseau vuole occuparsi di solidarietà e umanità chieda scusa a nome della Francia', sbotta su Twitter Giorgia Meloni . E chieda scusa 'per il saccheggio che continua ...

Giorgia Meloni : 'Steve Bannon? Noi in rete con altri sovranisti - ma sempre e soltanto filo italiani' : Questa sudditanza è un tratto tipico della politica italiana. C'era Renzi che scimmiottava Obama, la Boschi che all'ambasciata Usa indossava la spilletta di Hillary Clinton. Io ho sempre ben presente ...

Giorgia Meloni : "Una nuova casa per conservatori e sovranisti" : "Siamo pronti alla costituzione di un grande movimento conservatore. Un nuovo contenitore politico per la destra". Lo ha detto Giorgia Meloni a '1/2 ora in più' all'indomani del suo incontro con Steve Bannon ad Atreju, l'evento di Fratelli d'Italia. La sua formazione politica ha aderito a The Movement. Sull'ex stratega della casa Bianca la leader di Fd'I dice: "Incontrarlo ha significato offrire la dimensione dei rapporti internazionali ...

La festa di Giorgia Meloni contro l'Europa di Juncker : la caricatura del presidente ubriaco : L'ironia è protagonista di questa edizione di Atreju . Ad accogliere chi arriva all'isola Tiberina dalla padrona di casa Giorgia Meloni, riporta il Tempo, è la sagoma cartonata di Jean Claude Juncker ...

Giorgia Meloni apre Atreju - all'Isola Tiberina - : Roma, 21 set., askanews, - 'Non è facile mettere insieme M5S e Lega, ragione per cui non l'abbiamo fatto, a me interessa cosa si fa per italiani, Di Maio ha un problema interno ai Cinque stelle, c'è ...

"Reddito cittadinanza metadone di Stato" - l'attacco di Giorgia Meloni : "La tassa piatta è una vera rivoluzione ma oggi non se ne parla più. Si parla del reddito di cittadinanza , che è la proposta principe del M5S. Si fa finta di proporla con una serie di proposte che in ...

Giorgia Meloni : 'Passi avanti per liberare Matteo Salvini dalla morsa del M5s' : Il centrodestra 'c'è e riparte'. Giorgia Meloni lo annuncia dopo il vertice con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in una intervista al Corriere della Sera : 'Il leader della Lega ce lo ha chiarito. ...

Giorgia Meloni - la pazza idea di Fratelli d'Italia : Europee - non correrà insieme alla Lega di Salvini? : In vista delle elezioni Europee di maggio, Lega e Fratelli d'Italia sono ancora incerti su come presentarsi per battere popolari, socialisti e liberali. Matteo Salvini ha già avanzato la proposta ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - granata grillina : 'Fanno fuori Fratelli d'Italia. Si dice che Giorgetti...'. : Una bella granata , filo-grillina, gettata tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . È il Fatto quotidiano , il giornale più vicino al Movimento 5 Stelle , ad avvelenare i pozzi del centrodestra riferendo ...