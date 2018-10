Giordano dichiara il suo amore per Nilufar a Temptation Island Vip

lanostratv

@SenatoreMonti: in diretta nazionale dichiara che #serataitalia è una trasmissione fastidiosa. Numero 1. #giordano…

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)Vip:Mazzocchi eAddati escono insieme E’ da poco finito il falò di confronto traMazzocchi eAddati diVip. Un confronto accesissimo, che ha lasciato i tanti telespettatori, ma anche la stessa conduttrice a bocca aperta. Difatti, appena ha avuto modo di avere di fronte la sua fidanzata, non c’è andato affatto giù leggero, accusandola di avergli mancato di rispetto. Il motivo? Al giovane non è piaciuto vedere la sua fidanzatafraternizzare più del dovuto con il suo antico rivale nonchè tentatore Nicolò Ferrari. Ma non è finita qua perchè l’ha anche criticata aspramente per aver raccontato delle cose intime a Nicolò. Tuttavia la ragazza si è subito difesa, rispondendo a tono al suo fidanzato quanto segue: “Delle nostre difficoltà ne ho parlato con tutti…Qua ho ...