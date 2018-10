Giochi 26 : Fontana - fake foto Appendino : ANSA, - MILANO, 2 OTT - Il governatore della Lombardia Attilio Fontana bolla come una 'fake news' il fotomontaggio postato dal sindaco Chiara Appendino che mette a confronto gli skyline di Milano e ...

Giochi 26 - Fontana - non faccio polemiche : ANSA, - MILANO, 02 OTT - "Non ho nessuna intenzione di fare polemiche": così il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha risposto a chi gli ha chiesto un commento sul fotomontaggio polemico ...

Giochi 2026 - Fontana - Zaia e Malagò : "L'Italia candida Milano-Cortina" : Olimpiadi 2026, Malagò: "candidatura Milano-Torino? Siamo ai supplementari" "Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina". ...

Giochi 2026 : A.Fontana - Coni ci sostenga : ANSA, - MILANO, 1 OTT - "La cosa importante ora è che si venga scelti: bisogna convincere e cercare di far capire al Comitato olimpico che la nostra proposta è migliore rispetto a tutte le altre ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Attilio Fontana anticipa tutti : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina” : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina”. Queste le parole pronunciate a sorpresa dal presidente della Lombardia Attilio Fontana relativamente alla scelta della sede dei Giochi 2026 nel corso della giunta regionale. Un annuncio che ha spiazzato tutti e dal Coni non ci sono stati commenti su quanto affermato. Di sicuro, la riunione a Venezia, prevista il 4 ...

Giochi 2026 : Fontana : sì a Milano-Cortina : 12.12 "Il Coni ha ufficializzato che la candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026 sarà quella di Milano-Cortina". Lo ha annunciato,durante la riunione di Giunta,il presidente delle Regione Lombardia, Attilio Fontana che poi aggiunge. "Era una notizia che aspettavamo, siamo molto felici. Adesso dobbiamo cominciare a lavorare perchè la candidatura venga approvata anche dal Cio".

Giochi 2026 - Fontana va di corsa : 'L'Italia candida Milano-Cortina' : Olimpiadi 2026, Malagò: "candidatura Milano-Torino? Siamo ai supplementari" 'Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina'. ...

Giochi invernali 2026 - Fontana : «Italia va con Milano-Cortina» : «Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina»: lo ha annunciato durante la riunione della Giunta...

Giochi invernali 2026 - Fontana : 'Italia va con Milano-Cortina' : 'Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina': lo ha annunciato durante la riunione della Giunta regionale il presidente ...

Giochi 2026 : Fontana - Appendino rinunci : ANSA, - MILANO, 27 SET - "Si deve fare una scelta, per il bene dell'Italia sarebbe opportuno che Appendino rinunciasse, che facesse il sacrificio che ha fatto Milano all'inizio quando si era candidata ...

"La candidatura dell'Italia alle Olimpiadi è morta". Giorgetti annuncia la fine dei Giochi ma Zaia e Fontana : "Lombardia e Veneto vanno avanti" : "Per il governo la proposta della candidatura è morta qui". Lo ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, in audizione al Senato, relazionando sulla candidatura italiana ai giochi olimpici invernali del 2026."Il governo non ritiene che una candidatura fatta così come è stata formulata possa avere ulteriore corso, quindi, la proposta non ha il sostegno del governo ed è morta qui". Lo ha ...

Giochi 2026 - Fontana 'Milano deve essere l architrave' : Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, uscendo da Palazzo Chigi al termine dell'incontro avuto oggi con il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, il ...