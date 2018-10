Giappone | Abe annuncia rimpasto governo

Il Giappone non è solo Abenomics e Sushi : ... gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse USA sui mercati emergenti, l'instabilità politica in Europa, le difficoltà dell'amministrazione Abe e le incertezze sul fronte geopolitico. La ...

Il Giappone non è solo Abenomics e Sushi : Scoprire il valore aziendale nascosto migliorando i rendimenti per gli azionisti e impiegando il capitale in maniera efficiente può innescare un circolo virtuoso nei mercati azionari e nell'economia ...

Il primo ministro Giapponese Abe vuole incontrare Kim Jong Un : Segnali d'apertura ufficiali tra Tokyo e Pyongyang . Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha dichiarato ieri, all'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York , di essere pronto a incontrare ...

Judo - Mondiali 2018 : Giappone pigliatutto a Baku! Hifumi Abe e Uta Abe sul gradino più alto del podio : Giappone pigliatutto ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Un curioso caso di omonimia accomuna i vincitori nelle categorie -66 kg e -52 kg, che hanno contraddistinto la giornata odierna. Tra gli uomini a trionfare è stato il nipponico Hifumi Abe, che si è imposto in finale per ippon contro il kazako Yerlan Serikhzanov, dopo aver sconfitto in precedenza il temibile sudcoreano Baul An, indicato alla vigilia come favorito per la ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : Matteo Medves sconfitto al terzo turno dal Giapponese Abe - Odette Giuffrida subito eliminata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Dopo le prime medaglie assegnate all’ucraina Blodid nei -48 kg e al giapponese Takato nei -60 kg, si riparte oggi, venerdì 21 settembre, con altre due categorie di peso, in cui saranno protagonisti due italiani. Odette Giuffrida, argento olimpico in carica, proverà a ben figurare nella categoria -52 kg, lasciandosi così alle ...

Shinzo Abe è stato rieletto presidente dei Liberal Democratici Giapponesi : continuerà così a essere anche primo ministro del paese : Shinzo Abe, che ha 63 anni, è stato rieletto presidente del partito dei Liberal Democratici giapponesi: ha ottenuto 533 voti su 807 dall’assemblea del partito. Dato che in Giappone il primo ministro è il leader del partito di governo, si The post Shinzo Abe è stato rieletto presidente dei Liberal Democratici giapponesi: continuerà così a essere anche primo ministro del paese appeared first on Il Post.

RUSSIA-Giappone - PUTIN AD ABE : "FACCIAMO LA PACE"/ Ultime notizie - nessuna replica da parte di Shinzo Abe : Skripal, PUTIN “Trovati gli autori”. Ultime notizie, il presidente russo lancia l'appello: “Si consegnino, sarà meglio per tutti". Le parole alla plenaria di Vladivostok(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:32:00 GMT)

Giappone - Shinzo Abe spinge ancora sulla spesa militare : Roma, 31 ago., askanews, - Il Giappone vuol continuare a incrementare la propria spesa militare, alla luce del fatto che si trova in una regione tra le più instabili al mondo e che il tradizionale alleato statunitense appare avere un atteggiamento non costante nel voler mantenere un grip di sicurezza importante nell'area. Il ministero della Difesa ha chiesto fondi ...