Gianfranco D’Angelo | La pensione è bassa ma non rinuncio alla villa in

: Gianfranco D’Angelo: con 2mila euro di pensione non vivo, devo lavorare a 82 anni - Corriere : Gianfranco D’Angelo: con 2mila euro di pensione non vivo, devo lavorare a 82 anni - ferrabino : È il problema di una generazione che ha costruito l'Italia e ora non riesce più a mantenere ciò che ha fatto. Costi… - ES1670 : Dichiarazioni di fatto offensive per chi lavora a tempo pieno da sempre per molto meno. Gianfranco D’Angelo:… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) "Non è vero che ho detto di esser povero e soprattutto non mi lamento. Non sono in rovina, dico solo che lache prendo non mi permette di godermi quello che ho costruito. È ovvio che sto meglio rispetto a chi prende 400 euro al mese, ma io ho lavorato per 60 anni".D"Angelo, ora 82enne, nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, precisa il senso delle sue dichiarazioni rilasciate recentemente a Domenica Live e Spy in cui diceva che, dopo tanti anni nel mondo dello spettacolo si aspettava più di 2.000 euro mensili diEnpals."Sessant"anni in cui mi sono fatto in quattro tra Rai, Mediaset, spettacoli e programmi. E c"è chi con 4 anni e 6 mesi porta casa un vitalizio da 6.000 euro", aggiunge. D'Angelo, poi, risponde anche alle critiche ricevute sul web per aver detto di non voler rinunciaresua casa al mare in Sardegna: "Ma perché? Ci ho messo tanto ...