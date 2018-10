Giachetti | mio candidato a segreteria Pd? Francesco Totti

romadailynews

: RT @ilmessaggeroit: Giachetti: il mio candidato del cuore per la segreteria del Pd? Totti... - Lucatt_ : RT @ilmessaggeroit: Giachetti: il mio candidato del cuore per la segreteria del Pd? Totti... - ilmessaggeroit : Giachetti: il mio candidato del cuore per la segreteria del Pd? Totti... - lucat1674 : @rep_roma SALVE E DOPO PREVALENTEMENTE A TUTTI I ROMANI E PER QUANTO RIGUARDA TUTTI GLI INCIDENTI E LE INADEMPIENZE… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Roma – “Chi e’ il miodel cuore per fare il segretario Pd? Uno ce l’ho ma ancora non sono riuscito a portarlo in politica: e’”. A parlare e’ Roberto, deputato Pd, giunto al 14esimo giorno di sciopero della fame, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. L'articolo: mioPd?proviene da RomaDailyNews.