GF Vip | toni dimessi nella puntata ‘Lory-centrica’ E il reality fa i conti con la realtà

ROCCO PIETRANTONIO - EX DI LORY DEL SANTO/ “Grande Fratello Vip? E’ lavoro. Loren la amava” (Domenica Live) : LORY Del SANTO e Marco Cucolo, la coppia scrive una lettera a Barbara d'Urso prima dell'ingresso della showgirl al Grande Fratello Vip e dopo suicidio del figlio Loren.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 15:20:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Antonio Ricci sul presunto stop a Francesco Monte : la verità del papà di Striscia : 'Io ho detto di no a Monte, Francesco ndr,? Ma dove?'. Così Antonio Ricci durante l'annuale conferenza stampa di Striscia la Notizia smentisce le voci su un possibile coinvolgimento del patron del tg ...

Striscia la Notizia - Antonio Ricci a DM : «Monte al GF Vip? Più bestie entrano - più siamo contenti». E su Insinna al posto di Frizzi… : Antonio Ricci Gabibbi, veline e cannonate. Il debutto stagionale di Striscia la Notizia, come da tradizione, è anticipato da un appuntamento imperdibile e granitico: l’Antonio Ricci show. Il ‘programma’ è andato in scena stamane negli studi di Cologno Monzese che da lunedì 24 settembre alle 20.35 ospiteranno la 31esima edizione del popolare tg satirico di Canale5. Accanto ad Ezio Greggio e Michelle Hunziker, che primi ...

Temptation Island Vip - Valeria chiusa in bagno con tentatore spagnolo - compagno attonito : Durante la 1ª puntata di Temptation Island Vip, andata in onda su Canale 5, Valeria Marini si è avvicinata molto al tentatore Ivan. La showgirl e il ragazzo, infatti, sono entrati in bagno e si cono chiusi dentro. Sul web gira voce che i due si sarebbero anche scambiati un bacio. La Marini ha iniziato subito a scandalizzare il pubblico della trasmissione Il programma ideato da Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura, è stato pensato per ...

ANTONIO BRAUCCI/ Il chirurgo plastico e regista sbarca in tv (Temptation Island Vip) : ANTONIO BRAUCCI, chirurgo plastico e attore, sarà tra i tentatori che metteranno a dura prove le sei coppie protagoniste di Temptation Island Vip.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 09:50:00 GMT)

