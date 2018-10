GF Vip | Monte e Salemi continunano a flirtare | gatta ci cova?

Francesco Monte : in lacrime - “ero cicciottello e mi prendevano in giro” | GF Vip 3 : Francesco Monte libera le lacrime al GF Vip 3 e grazie a Walter Nudo ripercorre alcuni momenti duri del suo passato. Immagini legate in particolare alla sua infanzia ed al peso in eccesso che lo ha sempre fatto sentire diverso. Francesco Monte ripercorre quei momenti grazie al concorrente più spirituale del GF Vip 3, fra lacrime e sorrisi. Francesco Monte rivela il suo passato ed il dolore che si trascina ancora oggi Per Francesco quel capitolo ...

GF Vip - (VIDEO) Eliminata la Fusco - Monte salvo e Lory Del Santo entra : GF VIP, La seconda puntata del Grande Fratello vede l’eliminazione di Lisa Fusco, salvato Monte e Lory Del Santo entra nella casa GF VIP, Con Lisa Fusco erano in nomination per la prima volta nella storia del reality ben dieci concorrenti. All’inizio della punatta Ilary Blasi ha diviso in due gruppi i nominati: Stefano, Jane, Martina, Andrea e Walter in Mistery Room; le Donatella, Enrico, Francesco, Lisa ed Elia nella stanza dei led. ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - la confessione al GF Vip : “Mai dire mai” : Francesco e Giulia, al GF VIP Lory Del Santo chiede spiegazioni Si continua a parlare di Francesco Monte e Giulia Salemi. Questa volta è stata Lory Del Santo a volerne sapere di più; la showgirl ha chiesto a Francesco infatti se si fosse fidanzato nella casa perché fuori non si fa altro che parlarne. Forse inconsapevole […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi, la confessione al GF VIP: “Mai dire mai” proviene da Gossip e ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte beccato sotto le lenzuola con l'amico : gesto clamoroso - dubbio piccante : È l'ansia di questo Grande Fratello Vip trovare una ragazza per Francesco Monte . Ci hanno provato con Giulia Salemi e Silvia Provvedi ma stando a quello che è successo nella nottata prima della ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e il bacio gay : labbra su labbra con lui - Giulia Salemi sotto choc : Dopo una settimana dall'inizio del Grande Fratello Vip è arrivato, finalmente, il primo bacio. Protagonisti sono Francesco Monte e Giulia Salemi , sì, ma come spettatrice. Infatti, nel bel mezzo della ...

“Bacio!”. Gf Vip - sale la temperatura - protagonista Francesco Monte : “Lo ha fatto davvero” : Il Grande Fratello Vip non decolla, il reality show condotto da Ilary Blasi non è riuscito a battere la concorrenza della Rai che ha proposto la fiction La Vita Promessa. Il Gf Vip ha raccolto davanti alla televisione 3.200.000 spettatori con uno share pari al 19% mentre la fiction che ha visto protagonista Luisa Ranieri, invece, ha conquistato 6.115.000 spettatori pari al 26.2% di share. Una batosta nonostante le tante emozioni e sorprese nella ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte bacia Ivan Cattaneo nella notte : Gli eventi che si susseguono all'interno della casa del Grande Fratello Vip non smettono mai di stupire i telespettatori: dopo la diretta di lunedì 1 ottobre, Francesco Monte ed Ivan Cattaneo si sono trovati a parlare ed improvvisamente, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dato un bacio sulla bocca al cantante, il tutto sotto lo sguardo di Giulia Salemi. Francesco ed Ivan fin da subito si sono trovati sulla stessa lunghezza d'onda e molto ...

Francesco Monte inaspettatamente ha dato il primo bacio del Grande Fratello Vip! Guarda VIDEO e FOTO : Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag time invalid in Entity, line: 41 in /home/mhd-01/www.ilgossip.net/htdocs/wp-content/plugins/wpex-auto-link-titles/wpex-auto-link-titles.php on line 38 Francesco Monte ha dato il primo bacio del Grande Fratello Vip e lo ha dato…ad un uomo! Nel bel mezzo L'articolo Francesco Monte inaspettatamente ha dato il primo bacio del Grande Fratello Vip! Guarda VIDEO e FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte bacia Ivan Cattaneo all’improvviso : Francesco Monte bacia Ivan Cattaneo, affetto tra amici al Grande Fratello VIP Non sta ancora facendo parlare molto di sé Francesco Monte: al Grande Fratello VIP infatti per ora si è discusso solo del suo rapporto con Giulia Salemi e di nient’altro. Dubitiamo che nella terza puntata se ne parlerà, visto l’orientamento sessuale del ragazzo e […] L'articolo Grande Fratello VIP, Francesco Monte bacia Ivan Cattaneo ...

VIDEO | GF Vip - Francesco Monte bacia Ivan Cattaneo : Durante un confronto avuto nella notte, l'ex tronista prende tra le mani il viso del cantautore e gli stampa un tenero bacio...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi sempre più vicini : Francesco Monte dà un consiglio a Giulia Salemi al GF Vip 3 La seconda puntata del Grande Fratello Vip 3 si è chiusa con l’ingresso di Lory Del Santo, le lacrime di Enrico Silvestrin, l’uscita di Lisa Fusco e le nomination di Jane Alexander, Valerio Merola, Elia Fongaro e Ivan Cattaneo. Nelle prime ore della mattina Francesco Monte e Giulia Salemi si sono confrontati a lungo dopo la puntata. L’ex tronista e la modella, ...

FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI - NUOVA COPPIA?/ Lui le dà consigli da amico (Grande Fratello Vip 2018) : FRANCESCO MONTE, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez dentro la casa è alla ricerca del vero amore e ancor prima di sé stesso. Nascerà qualcosa con GIULIA Provvedi? (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 01:10:00 GMT)