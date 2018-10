Gf Vip | Lory Del Santo entra nella Casa Ma non tutti i concorrenti sono felici

Lisa Fusco eliminata dal Grande Fratello Vip 2018 : Lory Del Santo entra nella casa - graziati Ivan Cattaneo ed Enrico Silvestrin : Serata ad alta tensione quella di ieri sera al Grande Fratello Vip 2018 dove la carne al fuoco non è mancata così come le polemiche e le discussioni in diretta e non solo. Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno dato il benvenuto al pubblico partendo subito alla Grande ed occupandosi man mano dei nominati che, uno ad uno, si sono salvati, fino alla prima eliminata del Grande Fratello Vip 2018 ovvero Lisa Fusco. La napoletana ha dovuto lasciare la ...

Grande Fratello Vip 2018 - eliminati e nomination/ Lory Del Santo divide la Casa Lisa Fusco esce! : Cosa è successo nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018? Lory Del Santo entra nella Casa, Lisa Fusco perde al televoto e Valerio, Elia, Ivan e Jane in nomination.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 06:30:00 GMT)

LIVE Grande Fratello Vip - 2^ puntata : Lory Del Santo concorrente ed eliminata Lisa Fusco : Dopo il debutto della prima puntata [VIDEO], il Grande Fratello Vip 2018 procede con la seconda serata, e qui su Blasting News si rinnova l'appuntamento con la diretta LIVE del lunedì sera, per re e informare in tempo reale tutto ciò che succede all'interno dello studio, ma soprattutto all'interno della Casa più spiata d'Italia. Anteprima della seconda puntata Alle ore 21:30 inizia la diretta su Canale 5 e Ilary Blasi presenta la seconda serata ...

GF Vip - toni dimessi nella puntata ‘Lory-centrica’. E il reality fa i conti con la realtà : L’ingresso nella Casa di Lory Del Santo nella seconda puntata del programma del 1° ottobre ha reso inevitabilmente "diversa"...

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 3 dopo la morte del figlio Loren/ Web in tumulto : è polemica! : Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 2018, video. Entra nella Casa e si confronta con gli altri concorrenti. Maurizio Battista non approva la scelta della regista(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 01:20:00 GMT)

GF Vip 3 - seconda puntata : eliminata Lisa Fusco. Valerio - Elia - Ivan e Jane in nomination. Lory Del Santo entra in casa (ed è immune) : Grande Fratello Vip | La seconda puntata in diretta 21.34 | Si inizia subito nel vivo: i dieci concorrenti in nomination sono fuori dalla casa, tutti in fila davanti alla porta rossa. Buio e occhi di bue su di loro, Ilary Blasi dà il benvenuto, ed è sigla. Ilary lancia l'RVM che riassume i "temi caldi" della settimana: la simpatia tra Giulia Salemi e Monte, le frizioni tra la Marchela e la Giorgi e ovviamente Lory Del Santo.21.36 | "Sarà ...

Lory Del Santo risponde a chi è contrario alla sua entrata al GF Vip : Grande Fratello Vip 3: la reazione dei concorrenti all’entrata di Lory Del Santo L’entrata nella Casa del Grande Fratello Vip di Lory Del Santo ha causato come era prevedibile diverse reazioni da parte dei concorrenti già in gioco. Se persone come Walter Nudo, Le Donatella, Fabio Basile o la Marchesa, hanno accolto la famosa regista con entusiasmo, abbracciandola ed innalzando addirittura un coro, altri invece si sono dimostrati ...

Lory Del Santo entra nella Casa del GF Vip : la reazione dei concorrenti : Grande Fratello Vip, Lory Del Santo entra nella Casa: la risposta alle critiche ricevute Dell’ingresso di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip si è tanto discusso nell’ultima settimana. Questa sera, però, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di sentire parlare la diretta interessata in persona. Prima della morte del figlio Loren, ha […] L'articolo Lory Del Santo entra nella Casa del GF Vip: la reazione dei concorrenti ...

GF Vip - i concorrenti commentano l’entrata di Lory Del Santo : lei replica in diretta : L'attrice ha commentato in diretta le opinioni critiche dei compagni sul suo ingresso nella Casa a pochi mesi dalla morte...

GF Vip 3 - seconda puntata : eliminata Lisa Fusco. Lory Del Santo entra in casa : "Non impedirò agli altri di sorridere" : Grande Fratello Vip | La seconda puntata in diretta 21.34 | Si inizia subito nel vivo: i dieci concorrenti in nomination sono fuori dalla casa, tutti in fila davanti alla porta rossa. Buio e occhi di bue su di loro, Ilary Blasi dà il benvenuto, ed è sigla. Ilary lancia l'RVM che riassume i "temi caldi" della settimana: la simpatia tra Giulia Salemi e Monte, le frizioni tra la Marchela e la Giorgi e ovviamente Lory Del Santo.21.36 | "Sarà una ...

GF Vip - (VIDEO) Eliminata la Fusco - Monte salvo e Lory Del Santo entra : GF VIP, La seconda puntata del Grande Fratello vede l’eliminazione di Lisa Fusco, salvato Monte e Lory Del Santo entra nella casa GF VIP, Con Lisa Fusco erano in nomination per la prima volta nella storia del reality ben dieci concorrenti. All’inizio della punatta Ilary Blasi ha diviso in due gruppi i nominati: Stefano, Jane, Martina, Andrea e Walter in Mistery Room; le Donatella, Enrico, Francesco, Lisa ed Elia nella stanza dei led. ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - 2a PUNTATA/ Eliminato e diretta - Battista perplesso sull'ingresso di Lory Del Santo : GRANDE FRATELLO Vip 2018, diretta seconda PUNTATA: il primo Eliminato, l'ingresso di Lory Del Santo, nuove nomination e tante sorprese in questo nuovo appuntamento.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:43:00 GMT)

LORY DEL SANTO AL GRANDE FRATELLO Vip 3 DOPO LA MORTE DI LOREN/ Maurizio Battista non approva la scelta : LORY Del SANTO al GRANDE FRATELLO Vip 2018, video. Entra nella Casa e si confronta con gli altri concorrenti. Maurizio Battista non approva la scelta della regista(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:40:00 GMT)

Gf Vip - Lory Del Santo entra nella Casa : "Il dolore te lo porti sempre dietro" : E alla fine Lory Del Santo è entrata nella Casa per partecipare alla terza edizione del Gf Vip. Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse per un particolare. La settimana scorsa, infatti, Lory Del Santo ha confessato a Verissimo che ad agosto ha perso suo figlio Loren. Il ragazzo di 19 anni si è tolto la vita a causa di una malattia al cervello degenerativa. Un lutto terribile che ha toccato Lory per la seconda volta. Diversi anni fa, infatti, ...