GF Vip | le bimbe di Giulia De Lellis non c’entrano con l’uscita di Lisa Fusco

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco punita dalle 'Bimbe di Giulia De Lellis' : L'attrice in estate ha perso il figlio Loren, ma ha deciso lo stesso di entrare nella casa più spiata d'Italia per non isolarsi dal mondo. Il Grande Fratello ha rispettato la sua decisione e le ha ...

Grande Fratello Vip 3 - Lisa Fusco punita dalle “Bimbe di Giulia De Lellis” : Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 3. La puntata è stata contraddistinta dall’ingresso molto discusso nella casa di Lory Del Santo. L’attrice in estate ha perso il figlio Loren, ma ha deciso lo stesso di entrare nella casa più spiata d’Italia per non isolarsi dal mondo. Il Grande Fratello ha rispettato la sua decisione e le ha aperto la famigerata porta rossa. Nella casa Lory ha trovato pareri ...

Gf Vip 3 - Lisa Fusco eliminata : "Sono state le bimbe di Giulia de Lellis" (video) : La prima concorrente eliminata dal Grande Fratello Vip (la seconda puntata quì in liveblogging) è la soubrettina Lisa Fusco che si è presentata in studio 48 minuti dopo mezzanotte (con il suo tacco 20) per commentare a caldo la sua breve, brevissima esperienza nella casa. Ilary Blasi mostra la percentuale del televoto (33%) con la quale è stata buttata fuori, spunto più che plausibile per domandare se la showgirl si aspettava ...