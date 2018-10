Gf Vip | Ivan Cattaneo provoca Walter Nudo | Faresti l' amore con me?

Grande Fratello Vip - Francesco Monte bacia Ivan Cattaneo all’improvviso : Francesco Monte bacia Ivan Cattaneo, affetto tra amici al Grande Fratello VIP Non sta ancora facendo parlare molto di sé Francesco Monte: al Grande Fratello VIP infatti per ora si è discusso solo del suo rapporto con Giulia Salemi e di nient’altro. Dubitiamo che nella terza puntata se ne parlerà, visto l’orientamento sessuale del ragazzo e […] L'articolo Grande Fratello VIP, Francesco Monte bacia Ivan Cattaneo ...

Ivan Gonzalez di Temptation Island Vip tronista a Uomini e Donne? : Ogni martedì i telespettatori di Canale 5 si godono le prodezze amorose di Valeria Marini in quel di Temptation Island Vip: tutto merito del bell'Ivan Gonzalez, modello spagnolo 24enne che ha fatto perdere la testa alla giunonica soubrette sarda e con il quale si è appartata alla prima puntata in bagno senza microfono.Il fidanzato ufficiale di Valeria, tal Patrick Baldassarri, è stato a guardare imperterrito i corteggiamenti, anche se secondo ...

Lisa Fusco eliminata dal Grande Fratello Vip 2018 : Lory Del Santo entra nella casa - graziati Ivan Cattaneo ed Enrico Silvestrin : Serata ad alta tensione quella di ieri sera al Grande Fratello Vip 2018 dove la carne al fuoco non è mancata così come le polemiche e le discussioni in diretta e non solo. Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno dato il benvenuto al pubblico partendo subito alla Grande ed occupandosi man mano dei nominati che, uno ad uno, si sono salvati, fino alla prima eliminata del Grande Fratello Vip 2018 ovvero Lisa Fusco. La napoletana ha dovuto lasciare la ...

Gf Vip 3 - Ivan Cattaneo si scusa per la frase choc : "Sono stato frainteso" (video) : Nel secondo appuntamento del Grande Fratello Vip in prime time, oltre l'argomento caldo riguardante Enrico Silvestrin, è stata aperta una parentesi sulla vicenda che coinvolge Ivan Cattaneo e le sue affermazioni che hanno fatto discutere:"Rifiutare una donna è peggio che violentarla. Almeno, nello stupro, la donna si sente desiderata".Il cantante ha approfittato dei minuti a disposizione concessi durante le nomination per chiarire la ...

GF Vip 3 - seconda puntata : eliminata Lisa Fusco. Valerio - Elia - Ivan e Jane in nomination. Lory Del Santo entra in casa (ed è immune) : Grande Fratello Vip | La seconda puntata in diretta 21.34 | Si inizia subito nel vivo: i dieci concorrenti in nomination sono fuori dalla casa, tutti in fila davanti alla porta rossa. Buio e occhi di bue su di loro, Ilary Blasi dà il benvenuto, ed è sigla. Ilary lancia l'RVM che riassume i "temi caldi" della settimana: la simpatia tra Giulia Salemi e Monte, le frizioni tra la Marchela e la Giorgi e ovviamente Lory Del Santo.21.36 | "Sarà ...

Grande Fratello Vip : Ivan Cattaneo chiede a Walter Nudo se Farebbe l’amore con lui : Ivan Cattaneo scatenatissimo al ‘Grande Fratello Vip’. Il cantautore e pittore, unico omosessuale dichiarato nella Casa, si è lasciato andare L'articolo Grande Fratello VIP: Ivan Cattaneo chiede a Walter Nudo se Farebbe l’amore con lui proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.