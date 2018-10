GF Vip | da Barbara D' Urso una stoccata a Signorini | ' Su Silvestrin sarei stata più dura'

Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Ilary Blasi e Signorini per come hanno affrontano l’argomento omofobia ieri sera nel Grande Fratello Vip : A Pomeriggio 5, nella puntata in onda oggi, si ripercorrono le scene più importanti della puntata del Grande Fratello Vip L'articolo Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Ilary Blasi e Signorini per come hanno affrontano l’argomento omofobia ieri sera nel Grande Fratello Vip proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ivan Cattaneo - tra squalifica ed eliminazione / Barbara D'Urso dice la sua (Grande Fratello Vip 2018) : Ivan Cattaneo si lascia andare a frasi fuori luogo all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2018 e adesso rischia grosso. Sarà eliminato clamorosamente?

Solo poco tempo fa Barbara D'Urso, la regina dei salotti tv con i suoi Pomeriggio Cinque e Domenica Live, si è raccontata sulle pagine del settimanale DiPiù. Non solo la carriera e la tv, anche la vita privata di Carmelita finisce spesso in pasto al gossip e lei, che si professa single, ha fatto qualche rivelazione nell'intervista in questione. Ha parlato di Alberto Mezzetti, il vincitore del 'suo' Grande Fratello

Eleonora Giorgi - l'attacco di Barbara D'Urso/ "Fatela incontrare Serena Grandi" (Grande Fratello Vip 2018) : Barbara D'Urso ha lanciato un consiglio agli autori del Grande Fratello Vip invitandoli ad un incontro tra Eleonora Giorgi e Serena Grandi. Le sue dichiarazioni.

Paolo Bonolis sta per tornare su Scherzi a parte . TvBlog anticipa la data della messa in onda: venerdì 9 novembre ovviamente in prima serata su Canale 5. Tra le vittime vip sarà Barbara D'Urso

Barbara Fumagalli: dal matrimonio 'fallito' all'isola delle tentazioni. Ecco chi è la modella italiana tentatrice di Temptation Island Vip Le riprese sono ormai terminate e tentatori, tentatrici e coppie, unite o separate (è ancora tutto da scoprire) sono già tornati a casa. Solo oggi, però, sarà trasmessa la prima puntata di Temptation Island Vip: l'edizione con personaggi 'famosi' della nota isola

BARBARA FUMAGALLI/ Tra le single l'ex moglie del pilota Niccolò Canepa (Temptation Island Vip) : BARBARA FUMAGALLI è nota per essere l'ex compagna del pilota della Superbike Niccolò Canepa. L'impiegata sarà tra le tentatrici di Temptation Island Vip.

A legarli per sempre ci sono poi i due adorati figli che, la D'Urso lo aveva dichiarato di recente, non vogliono saperne del mondo dello spettacolo e dello showbiz che evde protagonista e sempre

Ricordate la bionda Lisa Fusco , quella della rovinosa spaccata in diretta? La soubrettina scalda i motori per tornare in tv. Secondo 361 magazine, sarebbe pronta a varcare la porta rossa del Grande

Grande Fratello Vip 2018/ Eleonora Giorgi dice "sì" - niente da fare per Barbara De Rossi : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: Giorgio Manetti e Gustavo Rodriguez vicini alla conferma? Ecco le ultime indiscrezioni sui concorrenti

Dopo essere state annunciate nel cast del Grande Fratello Vip 3 hanno subito smentito la notizia facendo sapere ai loro fan che mai e poi mai avrebbero preso parte al reality. Di chi si tratta? In primis di Barbara De Rossi che su Rete 4 conduce con successo Il Terzo Indizio. In seconda battuta di Miriana Trevisan, ex valletta di Mike Buongiorno. Grande Fratello Vip 3: le parole di Barbara De Rossi Non si fa in tempo a leggere e a capire chi

Contrariamente a quanto annunciato da diversi giornali e siti di informazione televisiva, l'attrice e conduttrice Barbara De Rossi non parteciperà alla terza edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 da settembre con la conduzione di Ilary Blasi.A smentirlo è lei stessa su Twitter: "#Gfvip non ho aderito. Ringrazio ma non ho aderito". La De Rossi non vanta partecipazioni ad alcun reality show. Negli scorsi mesi l'abbiamo