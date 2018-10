GF VIP 2018 | Lory Del Santo risponde alle critiche e zittisce tutti

Grande Fratello VIP 2018 | Puntata 2 ottobre | Daily : ...

Uomini e donne | Trono Over | 2 ottobre 2018 | Temptation Island VIP - anticipazioni : [live_placement] prosegui la letturaUomini e donne | Trono Over | 2 ottobre 2018 | Temptation Island Vip, anticipazioni pubblicato su Gossipblog.it 02 ottobre 2018 14:47.

GFVIP 2018 - Pierpaolo Pretelli : ‘Con Elia Fongaro nessun dialogo per due anni’ : Nella casa del Grande Fratello Vip 2018 si è fatto notare per un carattere apparentemente spigoloso che gli è costato la nomination da parte dei coinquilini, ora di Elia Fongaro parla una persona che lo conosce bene: Pierpaolo Pretelli, suo collega a Striscia la notizia, dove entrambi hanno ricoperto il ruolo di velini. In una Instagram Story Pretelli, tentatore a Temptation Island Vip, racconta la verità sul loro rapporto: […] Con Elia ho ...

La Vita promessa chiude il ciclo della prima stagione con risultati entusiasmanti. La fiction con Luisa Ranieri e Francesco Arca L'articolo Il Grande Fratello Vip 2018 perde terreno. Il finale della fiction Rai 'La Vita Promessa' è un trionfo!

Grande Fratello VIP 2018 : la verità di Lory Del Santo nuova gieffina della Casa più spiata d’Italia : Lory Del Santo è ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2018. Ieri sera accolta in studio dai conduttori del reality Ilary Blasi e Alfonso Signorini, ha raccontato la sua verità affermando che “il dolore me lo porto dentro, è impensabile che possa accantonarlo, ma devo ripartire da qualcosa”. Vuole provarci entrando nel reality targato Endemol, che ha sempre visto, che le è sempre piaciuto e che ha delle dinamiche che ...

Ascolti tv ieri - La vita promessa vs Grande Fratello VIP 3 | Dati Auditel 1 ottobre 2018 : Seconda e ultima sfida fra la fiction di Rai 1 e Il Grande Fratello Vip 3. Settimana scorsa è stata l’ammiraglia Rai ad avere la meglio, come sarà andata, secondo gli Ascolti tv di ieri, la nuova battaglia? L’ultima puntata de La vita promessa si è scontrata con l’ingresso nel reality di Lory del Santo e l’eliminazione di Lisa Fusco. Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati sugli altri programmi? Ecco tutti i ...

Ascolti TV | Lunedì 1 ottobre 2018. La Vita Promessa supera i 6 mln (26.2%) - Grande Fratello VIP non va oltre il 19% : Grande Fratello Vip Nella serata di ieri, su Rai1 il finale de La Vita Promessa ha conquistato 6.115.000 spettatori pari al 26.2% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.200.000 spettatori pari al 19% di share. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 John Rambo ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Presa Diretta ...

Temptation Island VIP - terza puntata 2 ottobre 2018 | Anticipazioni e diretta : Oggi, martedì 2 ottobre, terzo appuntamento in prima serata su Canale 5 con Temptation Island Vip.prosegui la letturaTemptation Island Vip, terza puntata 2 ottobre 2018 | Anticipazioni e diretta pubblicato su TVBlog.it 02 ottobre 2018 09:30.

Nilufar e Giordano oggi : news dopo Temptation Island VIP 2018 : Giordano e Nilufar oggi: stanno ancora insieme dopo Temptation Island? oggi Nilufar e Giordano stanno ancora insieme? Ce lo stiamo chiedendo tutti, considerate le ultime vicende che hanno visto protagonisti i due fidanzati. L’esperienza a Uomini e Donne non è molto lontana e Temptation Island VIP 2018 sarebbe potuto servire a entrambi per capire se […] L'articolo Nilufar e Giordano oggi: news dopo Temptation Island VIP 2018 proviene ...

