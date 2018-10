Germania | il progetto nero dei neonazi di “Rivoluzione Chemnitz” | colpire politici

50 minuti per 450 chilometri - il nuovo progetto hyperloop per collegare Olanda e Germania : Il Royal Schiphol Group ha svelato il progetto di un treno hyperloop per collegare Amsterdam e Francoforte in soli 50 minuti, una netta riduzione rispetto alle quasi quattro ore necessarie oggi per lo stesso tragitto. L’azienda olandese ha avviato il progetto in collaborazione con Hardt, una società europea specializzata in questo avveniristico tipo di trasporto ferroviario. I treni hyperloop al momento esistono solo teoricamente, ma in ...