Genova | Ponte Morandi | iniziato il primo sopralluogo dei periti

Genova - nuovo indagato per il crollo del ponte Morandi. Resta il nodo della nomina del commissario : Genova, nuovo indagato per il crollo del ponte Morandi. Resta il nodo della nomina del commissario -

Genova - nuovo indagato per il crollo del ponte Morandi : è un dirigente del Mit : C'è un nuovo iscritto nel registro degli indagati per quanto riguarda il crollo del ponte Morandi di Genova . Si tratta di un dirigente del Ministero dei Trasporti, secondo quanto fanno sapere dalla ...

Ponte Genova : dirigente Mit nuovo indagato in inchiesta per crollo : Sale il numero degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi. Secondo quanto emerge, si tratterebbe di un dirigente del Ministero delle Infrastrutture. La nuova iscrizione nel ...

Ponte Genova : dirigente Mit nuovo indagato in inchiesta per crollo : Sale il numero degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi. Secondo quanto emerge, si tratterebbe di un dirigente del Ministero delle Infrastrutture. La nuova iscrizione nel registro degli indagati nascerebbe da quanto emerso nell'interrogatorio del funzionario della Divisione 1 del ministero, Bruno Santoro, avvenuto sabato. Sale così a 21 il numero delle persone indagate.

Conte - “pronta nomina Commissario ponte Morandi”/ Pinotti - “Salvini è responsabile del Decreto Genova” : Decreto Genova, Toninelli:"Lo rafforzeremo". Ultime notizie, Toti attacca il ministro delle Infrastrutture: rischio ricorsi per il pagamento del ponte. Conte, "a breve nomino il Commissario"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:37:00 GMT)

PONTE MORANDI - CONTE : “PRONTO IL COMMISSARIO”/ Decreto Genova alla Camera : Salvini - “si aumenta deficit” : Decreto Genova, Toninelli:"Lo rafforzeremo". Ultime notizie, Toti attacca il ministro delle Infrastrutture: rischio ricorsi per il pagamento del PONTE. CONTE, "a breve nomino il Commissario"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 16:55:00 GMT)

Ponte Morandi - le scuse di Casalino : “Nessuna volontà di offendere le vittime di Genova” : Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si scusa per le frasi pronunciate nell'audio in cui parla a tre giorni dal crollo del Ponte Morandi di Genova: "Sento di dover chiedere scusa per l'effetto prodotto da un mio audio privato finito sui giornali. Nelle mie parole non c'è mai stata la volontà di offendere le vittime di Genova".Continua a leggere

Salvini incontra gli sfollati del ponte : “Risorse entro dicembre”. Le scuse di Casalino a Genova : «Tempi certi, fondi certi. entro dicembre si deve restituire a queste persone quello che spetta loro. Compresi i soldi per scegliere eventualmente una nuova casa». Il vicepremier Matteo Salvini lo dice al termine di un incontro con gli sfollati di ponte Morandi, in via Fillak, a Certosa. Il ministro, da ieri a Genova per la festa della Lega, si è...

Genova - Toti a Toninelli : "Non ci serve un ponte per giocare a bocce e fare grigliate" : Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, non è affatto soddisfatto del decreto approvato per Genova ed esprime tutto il suo disappunto nei confronti del ministro dell’Infrastrutture Danilo Toninelli tramite Facebook. "Caro ministro Toninelli - scrive il presidente della Regione Liguria - , se vuole davvero ridare dignità ai genovesi, cominciamo evitando di proporre ponti dove giocare a bocce e fare grigliate. Dignità fa rima con verità, ...

Renzo Piano - "nuovo ponte Morandi dovrà durare 2mila anni"/ Video - l'archistar di Genova attacca Salvini : Renzo Piano, intervista a Che Tempo che fa: Video, 'nuovo ponte Morandi dovrà durare oltre 2mila anni'. Poi la stilettata a Salvini, 'muri alzati..'.

PONTE MORANDI - CONTE “A ORE NOMINO IL COMMISSARIO”/ Genova - Toti : “Claudio Gemme è la scelta giusta” : Decreto Genova, Toninelli:"Lo rafforzeremo". Ultime notizie, Toti attacca il ministro delle Infrastrutture: rischio ricorsi per il pagamento del PONTE. CONTE, "a breve NOMINO il Commissario"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:15:00 GMT)

Renzo Piano - “nuovo ponte Morandi dovrà durare 2mila anni”/ Video - l‘archistar di Genova attacca Salvini : Renzo Piano, intervista a Che Tempo che fa: Video, "nuovo ponte Morandi dovrà durare oltre 2mila anni". Poi la stilettata a Salvini, "in un Paese dove crollano ponti e si alzano muri.."(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:11:00 GMT)

Ponte Morandi a Genova : i numeri dietro il crollo/ Video Le Iene : inchiesta su interventi strutturali e costi : Ponte Morandi a Genova: l'inchiesta de Le Iene per tentare di capire i veri motivi dietro il crollo. Gli interventi strutturali avvenuti negli anni e i costi.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 19:50:00 GMT)

Ponte Genova - Toti a Toninelli : 'Dignità fa rima con verità' : Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, torna a fare pressioni sul governo per sbloccare la situazione di Genova dopo il crollo del Ponte Morandi . "Caro ministro Toninelli, se vuole ...