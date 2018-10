Gatti contro ratti | sicuri di sapere chi vince?

Pd manifestazione contro Governo e manovra/ Ultime notizie piazza del Popolo Roma - Salvini : "Quattro Gatti" : Pd in piazza del Popolo contro Governo e manovra. Ultime notizie Roma, presenti tutti i big del partita: incognita partecipazione, motto "contro #ladrifuturo"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:22:00 GMT)

Pd - prova della piazza contro il governo. Martina 'Difendere l Italia'. Renzi 'Resistenza civile'. Salvini 'Quattro Gatti' : 'Per l'Italia che non ha paura'. Il Partito democratico torna in piazza con questo slogan per 'Difendere il paese - dice il segretario Maurizio Martina - dal governo gialloverde che vuole rovinare il ...

Stati Uniti - alla Camera passa la legge contro il consumo di carne di cani e Gatti : Vietato mangiare carne di cane e gatto. La Camera ha passato ieri una legge che se verrà approvata anche al Senato, vieterà la macellazione di questi animali per il consumo umano negli Stati Uniti. Anche se rara, si tratta di una pratica che è ancora legale in 44 Stati dell’Unione. ...