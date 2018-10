Galaxy S10 i dettagli della tripla camera | regolare | grandangolare e teleobbiettivo

Tutto sulle 3 fotocamere del Samsung Galaxy S10 al 2 ottobre? Differenze con il GAlaxy S9 : L'articolo Tutto sulle 3 fotocamere del Samsung GAlaxy S10 al 2 ottobre? Differenze con il GAlaxy S9 proviene da Optimagazine - webzine di Optima Italia.

Tutto sulle 3 fotocamere del Samsung Galaxy S10 già il 2 ottobre? Differenze con il Galaxy S9 : L'aspetto forse più chiacchierato del prossimo Samsung Galaxy S10 è senz'altro il suo sistema fotocamera. Il top di gamma previsto ad inizio 2018, per molti, doveva essere il primo smartphone in assoluto del produttore con 3 sensori principali. Il primato è stato già conquistato però dal Galaxy A7 fresco di presentazione ma non c'è dubbio sul fatto che la futura ammiraglia farà davvero la differenza per scatti perfetti. Come sottolinea anche ...

Ritorno al passato sui Samsung Galaxy con comandi gestuali senza tocco del display : anche su S10? : Un vero e proprio Ritorno al passato per i Samsung Galaxy che verranno con l'introduzione di comandi gestuali "in air" è in programma? Parlo di gesti appunto in grado di eseguire operazioni comuni senza che l'utente tocchi lo schermo e sono protagonisti di un nuovissimo brevetto del produttore asiatico. Le feature non sarebbero nuove di zecca ma potrebbero essere riproposte in modo diverso. i fan del brand Samsung ricorderanno di certo il ...

Trapelano nuovi rumor sui prossimi Samsung Galaxy S10 : L’anno prossimo dovrebbero essere tre i Galaxy S10 che saranno lanciati da Samsung. I nomi dei tre modelli non sono ancora trapelati, ma la principale differenza tra essi dovrebbe riguardare lo schermo. I due principali che dovrebbero avere l’infinity display mentre la versione più piccola dovrebbe avere un display piatto, in modo tale da poter attrarre anche gli amanti dei display piatti. Data di uscita e prezzo Come ogni anno i ...

Prima di S10 i Samsung Galaxy P30 e P30 Plus : che smartphone potrà essere? : Potrebbe sorprendere tutti il brand asiatico con i suoi Samsung Galaxy P30 e P30 Plus, dispositivi inaspettati che andrebbero, stando a quanto riportato da 'smartprix', ad anticipare anche quella che pare essere la caratteristica principe del Galaxy S10, vale a dire il lettore di impronta sotto il display (sebbene sfruttando tecnologie ipoteticamente molto diverse tra loro). Secondo le ultime indiscrezioni, Prima ancora della presentazione ...

Graditissimo ritorno con il Samsung Galaxy S10 : terza versione come possibile ritorno al passato : Potrebbe rappresentare un ritorno al passato il Samsung Galaxy S10, almeno per quanto riguarda una delle tre varianti destinate a mettere piede sul mercato europeo. Da alcuni giorni a questa parte si rincorrono voci non solo sul design di due modelli più costosi ed evoluti della famiglia, come avrete notato anche da un nostro approfondimento di qualche giorno fa, ma anche sul terzo device del gruppo. Mi riferisco allo smartphone che, con ogni ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe avere un modulo 5G : Un articolo pubblicato su XDA-Developers ci informa di come siano state trovate evidenze di un quarto futuro dispositivo della casa Sudcoreana. Ciò è stato possibile grazie all’installazione della prima release (davvero instabile) della Samsung Experience 10 basata Android Pie. Gli sviluppatori, prima di ogni altra cosa, hanno deciso di analizzare le app di sistema per provare a cercare qualcosa di interessante. Lo stesso XDA ci ricorda di come ...

Samsung Galaxy S10 : 4 varianti di cui una con modem 5G : A rilevare la presenza di quattro varianti pensate da Samsung, per il prossimo Galaxy S10, è il team di XDA-developers che ha ritrovato dei chiari riferimenti all’interno dell’aggiornamento di Android 9 Pie, destinato all’attuale linea Galaxy S9I modelli ritrovati riportano dei codici identificativi, uno di questi fa riferimento ad una grande novità che verrà introdotta, ovvero un dispositivo con modem in grado di supportare il ...

Galaxy S10 - Samsung cala il poker : disponibile in 4 varianti con 5G : Il telefono top di gamma dell'azienda sudcoreana verrà realizzato in quattro varianti, tre disponibili in tutto il mondo e un'altra con connessione 5G che sarà venduta solo in alcuni Paesi. I nomi ...