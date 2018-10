Futuro Marotta | l’ex Juventus Alessio Secco conferma le ultime voci

calcioweb.eu

: Secondo l'agenzia @LaPresse_news l'ipotesi al momento più accreditata per il futuro di #Marotta è l'@Inter che è al… - capuanogio : Secondo l'agenzia @LaPresse_news l'ipotesi al momento più accreditata per il futuro di #Marotta è l'@Inter che è al… - DiMarzio : ???“Futuro? Niente Figc, ma potrei andare in un altro top club” ??#Juventus, torna a parlare #Marotta - GoalItalia : #Marotta potrebbe ripartire da Milano: l'Inter sarebbe in vantaggio sui rossoneri per assicurarsi l'ex amministrato… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Sono ore calde per ildel dirigente Beppe, l’addio allaè stato inaspettato e nelleore sono arrivate importanti dichiarazioni da parte dell’ex dirigente bianconero: “ildi? Potrebbe fare al caso del Milan, una società che vuole tornare grande”, ha dichiarato a ‘RMC Sport‘”. Si tratta di unarispetto allecircolate nelleore, l’intenzione del dirigente è quella di rimanere in Serie A, la soluzione Milan è sicuramente caldissima ma non sono da sottovalutare le piste che portano a Napoli e Roma. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, l’exleCalcioWeb.