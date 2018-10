Frasi sessiste | Alessandro Strumia sospeso dall’Istituto di fisica nucleare | “Ha leso

Dopo le Frasi sessiste - l'Infn sospende il fisico Alessandro Strumia : Strumia infatti, per dimostrare come nel mondo della fisica vadano avanti le donne, anche se con meno meriti degli uomini, aveva portato ad esempio il fatto di non essere stato selezionato dal l'Infn ...

Emre Can nella bufera per Frasi sessiste : "Non volevo offendere nessuno" : Emre Can ha voluto prendere, a modo suo, le difese di Cristiano Ronaldo espulso dall'arbitro Brych per il diverbio con tiratina di capelli ai danni dell'ex difensore dell'Inter Jeison Murillo. L'ex centrocampista del Liverpool, a caldo aveva risposto così a chi gli aveva chiesto se il rosso a CR7 fosse giusto: "Rosso per tirata di capelli? Non siamo donne, giochiamo a calcio". Queste sue parole, naturalmente, hanno subito fatto il giro del mondo ...