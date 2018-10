romadailynews

: Scherma> Frascati, due giovani rinforzi dal Club Scherma Roma - Sportfriends64 : Scherma> Frascati, due giovani rinforzi dal Club Scherma Roma - romadailynews : Frascati Scherma, due giovani “rinforzi” dal Club Scherma #Roma: ecco Di Russo e Mancini… - usatoscherma : RT @oslaz: Frascati Scherma, due giovani “rinforzi” dal Club Scherma Roma: ecco Di Russo e Mancini -

(Di martedì 2 ottobre 2018)– Negli ultimi anni si sono contese il titolo di società campione d’Italia, con ilche ha bruciato ilnelle ultime tre stagioni. Ora alla palestra “Simoncelli” approdano duetalenti delcapitolino, vale a dire le fiorettiste Guia Die Ludovica. A parlare dell’arrivo di queste due interessanti schermitrici è Fabio Galli, responsabile del settore fioretto del. «Si tratta di due ragazze con qualità importanti. La Di(nella foto Trifiletti/Bizzi, ndr) è reduce dalla vittoria nel campionato italiano Gpg, categoria Allieve, e per questo è entrata nel giro delle azzurrine. Per lei sarà il primo anno nei Cadetti e le prospettive di crescita sono sicuramente interessanti. Un discorso simile lo si può fare per la, che è di un anno più grande (è una classe 2003, ndr) e che dunque farà il suo ...