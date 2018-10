Francia | undici fermati in blitz antiterrorismo a Grande-Synthe “Sostenevano gruppi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 ottobre 2018)persone sono state arrestate a, nel nord della, in una vasta operazioneche ha coinvolto 200 agenti di polizia e 30 uomini delle forze speciali francesi. Gli arrestati sono membri dell’associazione “Centre Zahra France“, le cui attività, spiega la Prefettura, “venivano seguite in modo particolare a causa del marcato sostegno dei suoi responsabili a diverse organizzazioni terroristiche” e a “movimenti che promuovono idee contrarie ai valori della Repubblica”. Nel corso dell’operazione, scattata alle 6.00 del mattino, sono stati perquisiti anche i domicili di 12 tra i principali responsabili dell’associazione, i cui fondi sono stati congelati per sei mesi. Sul proprio sito web il Centre Zahra, fondato nel 2009, dichiara che il proprio obiettivo è “far conoscere il messaggio dell’Islam ...