Francesco Monte | in lacrime | “ero cicciottello e mi prendevano in giro” | GF Vip 3

Francesco Monte bacia in bocca Ivan Cattaneo/ Video - il web in delirio per la notte con Stefano Sala : Francesco Monte bacia in bocca Ivan Cattaneo, davanti agli occhi sconvolti di Giulia Salemi. Il fatto è accaduto nella notte al Grande Fratello Vip 2018.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:18:00 GMT)

Francesco Monte e Giulia Salemi - la confessione al GF VIP : “Mai dire mai” : Francesco e Giulia, al GF VIP Lory Del Santo chiede spiegazioni Si continua a parlare di Francesco Monte e Giulia Salemi. Questa volta è stata Lory Del Santo a volerne sapere di più; la showgirl ha chiesto a Francesco infatti se si fosse fidanzato nella casa perché fuori non si fa altro che parlarne. Forse inconsapevole […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi, la confessione al GF VIP: “Mai dire mai” proviene da Gossip e ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte beccato sotto le lenzuola con l'amico : gesto clamoroso - dubbio piccante : È l'ansia di questo Grande Fratello Vip trovare una ragazza per Francesco Monte . Ci hanno provato con Giulia Salemi e Silvia Provvedi ma stando a quello che è successo nella nottata prima della ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e il bacio gay : labbra su labbra con lui - Giulia Salemi sotto choc : Dopo una settimana dall'inizio del Grande Fratello Vip è arrivato, finalmente, il primo bacio. Protagonisti sono Francesco Monte e Giulia Salemi , sì, ma come spettatrice. Infatti, nel bel mezzo della ...

“Bacio!”. Gf Vip - sale la temperatura - protagonista Francesco Monte : “Lo ha fatto davvero” : Il Grande Fratello Vip non decolla, il reality show condotto da Ilary Blasi non è riuscito a battere la concorrenza della Rai che ha proposto la fiction La Vita Promessa. Il Gf Vip ha raccolto davanti alla televisione 3.200.000 spettatori con uno share pari al 19% mentre la fiction che ha visto protagonista Luisa Ranieri, invece, ha conquistato 6.115.000 spettatori pari al 26.2% di share. Una batosta nonostante le tante emozioni e sorprese nella ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte bacia Ivan Cattaneo nella notte : Gli eventi che si susseguono all'interno della casa del Grande Fratello Vip non smettono mai di stupire i telespettatori: dopo la diretta di lunedì 1 ottobre, Francesco Monte ed Ivan Cattaneo si sono trovati a parlare ed improvvisamente, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dato un bacio sulla bocca al cantante, il tutto sotto lo sguardo di Giulia Salemi. Francesco ed Ivan fin da subito si sono trovati sulla stessa lunghezza d'onda e molto ...

Francesco Monte ha dato il primo bacio del Grande Fratello Vip e lo ha dato…ad un uomo! Nel bel mezzo L'articolo Francesco Monte inaspettatamente ha dato il primo bacio del Grande Fratello Vip! Guarda VIDEO e FOTO proviene da Gossip, News, VIPs,

VIDEO | GF Vip - Francesco Monte bacia Ivan Cattaneo : Durante un confronto avuto nella notte, l'ex tronista prende tra le mani il viso del cantautore e gli stampa un tenero bacio...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi sempre più vicini : Francesco Monte dà un consiglio a Giulia Salemi al GF Vip 3 La seconda puntata del Grande Fratello Vip 3 si è chiusa con l’ingresso di Lory Del Santo, le lacrime di Enrico Silvestrin, l’uscita di Lisa Fusco e le nomination di Jane Alexander, Valerio Merola, Elia Fongaro e Ivan Cattaneo. Nelle prime ore della mattina Francesco Monte e Giulia Salemi si sono confrontati a lungo dopo la puntata. L’ex tronista e la modella, ...

Francesco Monte E GIULIA SALEMI - NUOVA COPPIA?/ Lui le dà consigli da amico (Grande Fratello Vip 2018) : FRANCESCO MONTE, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez dentro la casa è alla ricerca del vero amore e ancor prima di sé stesso. Nascerà qualcosa con GIULIA Provvedi? (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 01:10:00 GMT)

Giulia Salemi smentisce il flirt con Francesco Monte al GF Vip : Grande Fratello Vip: nessun feeling tra Giulia Salemi e Francesco Monte Durante il corso di questa prima settimana del GF Vip si è parlato spesso del presunto flirt tra Giulia Salemi e Francesco Monte. L’influencer non ha mai nascosto di aver provato in passato una certa attrazione per l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, dicendo che è stato perfino motivo di rottura con un suo ex fidanzato in passato. In molti hanno sperato che ...