Frah Quintale | Ai live mi dicono che canto come su Spotify E dire che venivano a

Frah Quintale - tra cantautorato e rap. Il suo Regardez Moi all’Home Festival : Il 2018 è stato un buon anno, per Frah Quintale: lo scorso 24 novembre ha pubblicato (dopo un ep), il disco di debutto Regardez Moi, l’ha portato in tour registrando otto sold out ed è arrivato a calcare alcuni tra i palchi più importanti per un artista italiano: quello del concerto del 1 maggio e il Clipper Stage dell’Home Festival 2018. Mentre sta ancora concludendo il tour estivo, ha già annunciato le prime date di quello ...