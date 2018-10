Forza Italia pressa il Carroccio Pronti i voti su una vera flat tax

Antonio Razzi clamoroso - l'annuncio a La Zanzara : 'Mollo Forza Italia - al 99 - 9% vado con la Lega' : "In Abruzzo non mi candido, dentro Forza Italia si stanno scannando tra loro, c'è una guerra totale. E poi ormai mi sono ripreso il cartellino, mi sono svincolato. Prima ce l'aveva Berlusconi adesso ...

Class action - il governo vuole estenderla anche ai “non utenti”. Confindustria e Forza Italia : “Così è troppo punitiva” : La Camera ci riprova: approvato in commissione Giustizia, il progetto di legge per riformare e potenziare le cosiddette Class action approderà in Aula, oggi, primo ottobre. Nella sostanza si tratta del medesimo progetto di legge proposto nella scorsa legislatura dall’attuale ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5s) il cui iter di approvazione si era poi bloccato al Senato. Le norme in discussione introducono importanti novità e ampliano ...

Salvini : "Correggere la manovra? Si va fino in fondo". Di Maio : "Da Pd e Forza Italia terrorismo mediatico" : Tria e l'asse con Mattarella Il ministro dell'Economia Giovanni Tria spiega che gli obiettivi sono la crescita dell'1,6% nel 2019 e la riduzione del debito di un punto l'anno, non quindi 'una discesa ...

Salvini : “Correggere la manovra? Si va fino in fondo”. Di Maio : “Da Pd e Forza Italia terrorismo mediatico” : All’indomani del richiamo di Mattarella sui conti pubblici da tenere in ordine, la manovra tiene banco anche oggi nel dibattito politico, con gli interventi sui livelli di deficit e di crescita e sulle prospettive del Paese. Se il Colle richiama le parole dalla Costituzione, Giuseppe Conte ribadisce che a decidere sulla manovra economica è il gover...

Di Maio : "Da Pd e Forza Italia terrorismo mediatico - per far schizzare lo spread" : Economisti del calibro di Giovanni Dosi hanno detto che con la Manovra del Popolo e il deficit al 2,4% l'economia reale crescerà".

Conti pubblici - Di Maio attacca Pd e Forza Italia 'Terrorismo mediatico per fare schizzare lo spread' : Economisti del calibro di Giovanni Dosi hanno detto che con la manovra del Popolo e il deficit al 2,4% l'economia reale crescerà' Tags Argomenti: pd Forza Italia Protagonisti: Luigi Di Maio © ...

Di Maio : "Pd e Forza Italia sono nemici dell'Italia. Fanno terrorismo mediatico" : "Il Pd e Forza Italia non riescono a fare un'opposizione politica e quindi con i loro giornali creano terrorismo mediatico per far schizzare lo spread sperando in un altro colpo di stato finanziario: sono degli irresponsabili nemici dell'Italia". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle."Ma nonostante il loro cinico impegno - prosegue - lo spread non è schizzato perchè gli investitori tutto questo lo sanno". ...

Antonello Peru - Forza Italia - : «Nessuna cementificazione selvaggia sulle coste.» : ... con una riforma che non contiene fattori integralisti e si proietta verso una crescita dell'economia, coerentemente con le esigenze della Sardegna di oggi.» Scarica l'articolo in formato PDF

Lorena Polidori lascia Forza Italia : «Nelle Marche si naviga a vista - l'unico pensiero è la corsa agli incarichi» : ... devo constatare con rammarico che non mi posso più riconoscere nella politica di Forza Italia, rassegnando le mie dimissioni e non rinnovando la tessera al movimento. Voglio ringraziare tutti quanti ...

Simone Baldelli imita Giuseppe Conte come Ballatini/ Video Instagram - deputato Forza Italia sosia del premier : Simone Baldelli imita Giuseppe Conte come Ballatini. Video su Instagram, il deputato Forza Italia diventa sosia del premier del Movimento 5 Stelle, ironia social (Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 18:08:00 GMT)

Naja e crediti universitari - la proposta di Forza Italia : AdnKronos, - Una 'mini Naja' volontaria lunga almeno 6 mesi per accumulare crediti formativi universitari. Questa l'idea alla base della proposta di legge a prima firma del deputato di Forza Italia ...

Il deputato di Forza Italia con parrucca e trucco : “Salve - sono Giuseppe Conte”. L’imitazione (inquietante) su Instagram : Simone Baldelli, deputato di Forza Italia, ha pubblicato un video su Instagram in cui imita il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con tanto di trucco e parrucca. “Col governo del cambiamento il peggio deve ancora arrivare” dice un Baldelli piuttosto irriconoscibile. L'articolo Il deputato di Forza Italia con parrucca e trucco: “Salve, sono Giuseppe Conte”. L’imitazione (inquietante) su Instagram proviene da ...

Naja e crediti universitari - la proposta di Forza Italia : Una 'mini Naja' volontaria lunga almeno 6 mesi per accumulare crediti formativi universitari . Questa l'idea alla base della proposta di legge a prima firma del deputato di Forza Italia Matteo Perego, ...

Forza Italia contro la manovra : "Così finiremo come la Grecia" : Questo è il governo dell'avventura che invece di eliminare la povertà rischia di far collassare il Paese, senza offrire la spinta necessaria a sostenere l'economia. Una responsabilità che si assumono ...