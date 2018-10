Forza Italia ora lancia Idee Italia No a governo populista

ilgiornale

: Gli slogan, i parlamentari in piazza, il ricatto ai giornalisti tv (ti mando il politico M5S al tuo programma solo… - ilpost : Gli slogan, i parlamentari in piazza, il ricatto ai giornalisti tv (ti mando il politico M5S al tuo programma solo… - CarloCalenda : È così. Non penso ne a LeU che è un’esperienza politica finita, nata su rancori personali, ne a Forza Italia che è… - masechi : ??Governo e opposizione appesi allo spread. Boa da superare per la maggioranza, penultima (c'è ancora Moody's) spera… -

(Di martedì 2 ottobre 2018)fa il punto sulla manovra economia con, una tre giorni in cui il partito guidato da Silvio Berlusconi sviscererà le materie economiche per concretizzare in un una tavola rotonda le proposte azzurre in vista della manovra economica.Mariastella Gelmini hato oggi la kermesse che si terrà a Milano dal 5 al 7 ottobre. La presidente dei deputati azzurri assicura che sarà un momento di incontro e confronto con gli eletti, gli amministratori locali, esponenti del mondo dell'impresa, delle professioni, del lavoro. Un luogo di confronto per parlare di "crescita felice"."Ancora non si conosce questa manovra, nè si conoscono i numeri del Def e la nota di Aggiornamento, ad oggi, non è stata ancora presentata al Parlamento", avverte Gelmini, che aggiunge: "C'è una flat tax omeopatica, non si capisce se ci sarà la pace sociale... Il centrodestra è l'unica alternativa ...