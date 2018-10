Fondi per l’immigrazione |  arrestato il sindaco di Riace «Io non sto a guardare  se i

Fondi per l’immigrazione - la Finanza arresta il sindaco di Riace : Il primo cittadino Domenico Lucano è agli arresti domiciliari. L’accusa anche di fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti

Domodossola - LeU : "Per associazioni e gruppi locali un bando senza Fondi" : ... legittima ma molto opinabile, di puntare a poche iniziative ad alto richiamo mediatico e concentrate nel tempo, penalizzando, di fatto, lo sviluppo e le attività del mondo del volontariato ossolano, ...

Trading - per ragazzo ipovedente risultati migliori di tanti Fondi hedge : Francesco, che è passato agli onori della cronaca già tre anni fa quando a 18 anni ha riscritto la costituzione europea ricevendo le lodi tra gli altri del presidente della Repubblica e di Papa ...

Distinguished Gentleman's Ride - i biker gentiluomini raccolgono Fondi anche per Genova : CBALNEXTA Oltre 110mila biker in tutto il mondo Più 110mila i biker appassionati di moto cafe racer registrati sul sito ufficiale per il 2018, oltre 5,6 i milioni di dollari raccolti: i gentiluomini, ...

Giorgia Meloni fa la sovranista in Belgio : una nuova associazione per ricevere Fondi Ue : Niente altro, però, che possa in qualche modo ricondurre al mondo della politica. C'è l'ufficio di un contabile, Patrick Gorloo, una ditta di commercio al dettaglio, una piccola agenzia di ...

Genova - Salvini alla festa della Lega : 'Si possono trovare altri Fondi per questa città' : 'Tutti esperti, ma nessuno sa quanto costa un litro di latte' 'Tutti espertoni di economia ma non sanno quanto costa un litro di latte. Io non sono un genio, sono gli altri che erano pessimi, pensate ...

Solidarietà - in città i riders gentleman : Fondi per il cancro : CREMONA - Centoventinove riders e 2.237 euro raccolti. Sono i numeri del Distinguished gentleman's Ride, la manifestazione motociclistica a scopo benefico che promuove la raccolta fondi per la ricerca ...

Perché sono arrivate così poche domande di Fondi per la ricostruzione dopo il sisma? : poche centinaia di domande e richieste di finanziamento presentate per ricostruire e riqualificare edifici privati distrutti o danneggiati, a fronte di una stima che, all'indomani del terremoto che ...

Imola - picchiata dal padre ubriaco perché chiedeva zaino e quaderni nuovi : lanciata una raccolta Fondi : E' tornato a casa ubriaco e quando la figlia 16enne gli ha chiesto zaino e quaderni nuovi per andare a scuola è andato su tutte le furie: prima ha picchiato ferocemente la ragazzina e poi la moglie, "...

Mattarella firma il decreto Genova. Gemme commissario a ricostruzione. Malumori per riduzione Fondi : Genovese, proviene da Fincantieri e il suo nome trova molti consensi nella Lega - Da ambienti di governo spunta il nome di Claudio Gemme come probabile commissario per la ricostruzione. G enovese, ...

LANCIANO : PARCO VILLA DELLE ROSE - APPROVATO PROGETTO RIQUALIFICAZIONE 1 MILIONE DI EURO DA Fondi MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - Abruzzo in Video : ... andrà a collegare e rendere fruibile un'area che diventerà una nuova piazza non pavimentata da 5.500 mq che ha i requisiti e la forma di una cavea, destinata anche ad ospitare spettacoli e ...

Tav - bloccato il maxiappalto per il tunnel : "Rispettiamo la volontà di Italia e Francia". A rischio 800 milioni di Fondi Ue : Telt, società incaricata di realizzare l'opera, congela il bando da 2,3 miliardi. Il governatore piemontese Chiamparino accusa: "Il governo sta allungando il brodo, allarme per le infrastrutture del Nord-Ovest e di tutto il Paese"

Decreto Genova - lo Stato anticiperà i Fondi per il ponte : Il Decreto per Genova è pronto per la firma del Quirinale, ma manca ancora il nome del commissario straordinario e delle aziende che ricostruiranno il ponte crollato. Di sicuro a occuparsi dei lavori non sarà Autostrade, come prevede la norma: l’azienda è invece costretta a pagare i lavori, anticipati dallo Stato nel caso in cui la controllata di A...

Municipio IV : Trovati i Fondi per persone disabili : Municipio IV: Trovati i fondi per persone disabili – La Presidente del Municipio Roma IV Roberta Della Casa (nella foto) ha diffuso il seguente comunicato. “Sapete – si legge nel comunicato – cosa sono i servizi essenziali erogati dal Municipio? Sono quelle prestazioni o contributi economici inderogabili a favore di persone minori, adulte e anziane con disabilità. “In particolare su alcuni di questi servizi, per una ...