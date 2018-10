Flavia Vento si sfoga dalla Balivo | Mammucari? Mi ha rovinato

Caterina Balivo spiazzata da Flavia Vento per le accuse contro Teo Mammucari : Caterina Balivo ha ospitato a Vieni da me Flavia Vento. Durante l’intervista la showgirl ha gettato nell’imbarazzo la presentatrice napoletana per le accuse che ha rivolto a Teo Mammucari: “Mi ha rovinato l’immagine, non gli devo niente”. La Vento si riferisce all’esperienza professionale vissuta accanto al presentatore nel 2000 quando era “la valletta sotto il tavolo” nel programma della Rai, Libero, ...

Flavia Vento polemica : “non comprerò il libro di Totti” [FOTO] : 1/7 ...

Flavia Vento - dalla notte con Totti al risentimento verso Mammucari : tutta la verità dell’ex soubrette italiana : Flavia Vento si confessa in un’intervista, da ciò che successe tanti anni fa con Francesco Totti all’opinione maturata su Teo Mammucari: le dichiarazioni della soubrette Cosa è successo tra Flavia Vento e Totti poco prima che il calciatore si sposasse con Ilary Blasi? Su questo argomento, Francesco è tornato pochi giorni fa grazie all’uscita del suo libro, in cui si legge la sua verità. Secondo il racconto dell’ex ...

Vieni Da Me - Flavia Vento ricorda Libero e si scaglia contro Teo Mammucari : "Mi ha rovinato l'immagine" : Flavia Vento incontenibile nel salotto di Caterina Balivo. Invitata a Vieni Da Me per raccontare la sua scelta di essere casta, ormai da tre anni, la showgirl ha ripercorso alcuni passaggi della sua carriera e i gossip più famosi della sua vita amorosa. Complice il giochino "Chi Preferisci?" la Vento ha avuto modo di prendere una posizione netta sul programma che l'ha resa celebre e lanciata nel piccolo schermo, ovvero Libero.Come alcuni ...

Vieni da me - Flavia Vento : ‘Teo Mammucari mi ha lanciato come scema’ : “Io non devo niente a Teo Mammucari, anzi se non avessi fatto Libero sarebbe stato meglio” Così Flavia Vento ha raccontato a Caterina Balivo nel programma del pomeriggio di Rai1 Vieni da Me. La showgirl ha affermato che la trasmissione condotta da Mammuccari in cui era la valletta sotto il tavolo, chiusa in una gabbia di trasparente “Mi ha lanciato come ‘scema’. Non mi ha aiutato in niente quel programma. Mi ha rovinato solo ...

Flavia Vento : "sono casta da tre anni"/ "Mentre cerco l'uomo giusto mi dedico alla preghiera" (Vieni da me) : Flavia Vento, a Vieni da me, spiega perchè è casta da tre anni: "sto cercando l'uomo giusto e quello che sarà mio marito dedicandomi alla preghiera". (Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 15:04:00 GMT)

Francesco Totti ecco la mia verità con Flavia Vento : Francesco Totti nel suo libro “Un Capitano”, scritto con Paolo Condò, ha spiegato per la prima volta dell’ormai celebre caso Flavia Vento «La verità è che io conosco Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’è, a un eVento sulla Tuscolana” . A un passo dal matrimonio con Ilary Blasi infatti in un’intervista a “Gente” Flavia Vento aveva raccontato di aver trascorso una notte d’amore con Francesco Totti in casa sua. Totti invece spiega che i ...

Francesco Totti - una notte con Flavia Vento : tutta la verità : «Ecco cosa è successo davvero» : «La verità è che io conosco Flavia Vento una sera in cui Ilary non c'è, a un eVento sulla Tuscolana», Francesco Totti nel suo libro ?Un Capitano?,...

La verità di Totti sulla notte con Flavia Vento a pochi giorni dalle nozze con Ilary Blasi : Dopo 13 anni, Francesco Totti racconta tutta la verità sulla presunta notte con Flavia Vento a pochi giorni dalle nozze con Ilary Blasi. Era il 2005 e il capitano della Roma si preparava a sposare la showgirl, incinta di Christian, il loro primo figlio, quando su alcuni settimanali uscì un’intervista compromettente. Flavia Vento infatti affermava di aver trascorso una notte di passione con Totti, pronto a tradire la sua Ilary a cui aveva ...

Totti - la verità su Flavia Vento : “La notte incriminata? Ecco cosa è successo” [FOTO] : 1/12 ...

Francesco Totti - una notte con Flavia Vento : tutta la verità : «Ecco cosa è successo davvero» : «La verità è che io conosco Flavia Vento una sera in cui Ilary non c'è, a un eVento sulla Tuscolana», Francesco Totti nel suo libro ?Un Capitano?,...

“Tutta la verità!”. Francesco Totti e Flavia Vento : come è andata veramente. La confessione (dopo anni) : Francesco Totti e Ilary Blasi formano una delle coppie più chiacchierate dello show-business italiano. come dimenticare il grande e pomposo matrimonio che misero in piedi nel 2005? Roba che Fedez e Chiara Ferragni, in confronto, possono considerarsi dilettanti. Eppure quei giorni pre-matrimoniali furono alquanto turbolenti all’interno di casa Totti. Colpa di un presunto tradimento del Pupone con Flavia Vento: una storia diventata celebre ...

Francesco Totti – La verità sul caso Flavia Vento e sull’inganno di Corona : “voleva 50mila euro per le foto” : Francesco Totti e quel presunto flirt con Flavia Vento ad un passo dal matrimonio con Ilary Blasi, l’ex calciatore racconta nel suo nuovo libro la verità su ciò che accadde con la soubrette italiana Francesco Totti nel suo libro biografico, scritto dal giornalista Paolo Condò, ha raccontato tanti aneddoti della sua vita da campione. Nel libro dal titolo ‘Un Capitano’ spunta perciò anche il ‘caso Flavia Vento’, ...

Francesco Totti parla di Flavia Vento e Fabrizio Corona nella sua Biografia. Ecco la verità : Francesco Totti è nelle librerie con la sua autobiografia “Un capitano”, edito da Rizzoli. Nel libro, scritto da Paolo Condò, L'articolo Francesco Totti parla di Flavia Vento e Fabrizio Corona nella sua Biografia. Ecco la verità proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.