tuttosport

: Fine limbo siriano bloccato in terminal - OnLineNotizie : Fine limbo siriano bloccato in terminal - mbwManzoni : Dopo 7 mesi come film 'Terminal'. Ma possibile rimpatrio forzato By ANSA - transnazionale : Fine limbo siriano bloccato in terminal #spaziotransnazionale informa -

(Di martedì 2 ottobre 2018) ANSA, - ROMA, 2 OTT - E' finito dopo quasi 7 mesi il '' in cui è rimasto prigioniero unall'aeroporto di Kuala Lumpur, in Malaysia, per aver rifiutato di imbarcarsi per tornare ...