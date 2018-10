Finalmente Oreo su LG G5 Vodafone | l’aggiornamento sui modelli H850

optimaitalia

: Finalmente Oreo su #LGG5 Vodafone: l'aggiornamento sui modelli H850 - OptiMagazine : Finalmente Oreo su #LGG5 Vodafone: l'aggiornamento sui modelli H850 - BelgaCRVG : Finalmente, Android Oreo - tordojedi : Com Android Oreo, finalmente ???? -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Siamo lieti di comunicarvi che LG G5 brandItalia sta iniziando a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo ad Android 8.0, attraverso il pacchetto con sigla V30a-SEP-10-2018.anche l'ex top di gamma 2015 sta avendo l'opportunità di saggiare sul campo le novità integrate nella versione biscottata dell'OS mobile di Big G.I primi a riceverli nel nostro Paese sono, come sopra vi dicevamo, imarchiati dal gestore rosso, e contraddistinti dal codice ''. Tante le modifiche apportate, tra cui le seguenti: multi-windows di default, ottimizzazioni generali per una maggiore fluidità di sistema e delle animazioni (queste sono solo poche delle novità previste dall'aggiornamentoriservato agli LG G5 brand, che dovrebbe raggiungere ino brand Italia tra non molto, al più tra un paio di settimane). Se non l'avete ancora ricevuto, ...