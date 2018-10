Figliomeni-Rinaldi | preserviamo parcheggi auto a via Tor de Schiavi

romadailynews

(Di martedì 2 ottobre 2018) Roma – “Roma, citta’ caotica caratterizzata da un traffico veicolare convulso, presenta una carenza cronica ditanto che i cittadini sono costretti a lunghi giri prima di poter trovare un posto per la propriamobile. In via Tor de’, strada che divide Centocelle dal Prenestino, e’ presente un ampio spartitraffico che si snoda per oltre 300 metri di strada, dall’incrocio con la Serenissima fino al mercato coperto di viale della Primavera, luogo doveano tutti, dai residenti ai commercianti oltre ai cittadini che si trovano a transitare in zona. Abbiamo a questo riguardo accolto le segnalazioni dei residenti che vedono minacciata la presenza di questo lembo di strada utilizzato perare lemobili, in quanto nei giorni scorsi la commissione Mobilita’ del Campidoglio e i tecnici comunali dell’Ufficio ...