FIFA 19 Global Series | EA annuncia un nuovo sistema di qualificazione

(Di martedì 2 ottobre 2018) EA hato undiper le19. Questa volta ogni giocatore potrà partecipare alle sfide e trasformare le performance realizzate nella propria stagione in punti preziosi da utilizzare nella classifica ufficiale, ma vediamo insieme il comunicato ufficiale EA per ulteriori dettagli: Quest'anno, la Weekend League continuerà ad essere un duro banco di prova da cui emergeranno i migliori giocatori di, ma senza la pressione dell'accesso diretto alla fase successiva. Le fasi didegli eventi seguiranno un, che permetterà a tutti i migliori videogiocatori di provare, tentativo dopo tentativo, per conquistare un posto nelle ancora più numerose competizioni organizzate da EA e da terze parti in tutto il mondo. Read more…