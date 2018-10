FIFA 19 Global Series : EA annuncia un nuovo sistema di qualificazione : EA ha annunciato un nuovo sistema di qualificazione per le FIFA 19 Global Series. Questa volta ogni giocatore potrà partecipare alle sfide e trasformare le performance realizzate nella propria stagione in punti preziosi da utilizzare nella classifica ufficiale, ma vediamo insieme il comunicato ufficiale EA per ulteriori dettagli: Quest'anno, la Weekend League continuerà ad essere un duro banco di prova da cui emergeranno i migliori ...