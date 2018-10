FIFA 18 disponibile gratuitamente per gli abbonati Origin Access e EA Access

È ora di scendere in campo : FIFA 19 è finalmente disponibile su tutte le piattaforme : FIFA 19, la nuova edizione del simulatore calcistico di Electronic Arts, è disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One e PC, come recita il comunicato stampa pubblicato da EA nel pomeriggio di oggi.I videogiocatori possono finalmente conquistare la gloria nella UEFA Champions League scegliendo tra le nuove modalità di gioco Calcio d'Inizio, mentre le Regole Personalizzate e le nuove Statistiche disponibili rendono ancora più avvincenti le ...

FIFA 19 : aggiornamento Companion App disponibile : EA Sports ha rilasciato il 27 settembre il primo aggiornamento della Companion App di Fifa 19 destinati ai dispositivi con sistema operativo iOS o Android. Vediamo in dettaglio quali sono le modifche apportate, elencate nelle note di rilascio pubblicate da EA Sports Ehi, fan di Fifa Il nuovo aggiornamento per Fifa 19 Companion App è […] L'articolo Fifa 19: aggiornamento Companion App disponibile proviene da I Migliori di Fifa.

FIFA 19 Web App : tutto quello che devi sapere! Disponibile! : Lo strumento migliore per gestire il proprio club in Fifa Ultimate Team è senza ombra di dubbio la cosiddetta FUT Web App ed in questa guida proveremo a fornirvi tutti i dettagli sulla Web App di Fifa 19 che verrà rilasciata nel mese di settembre. WEB APP Disponibile! CLICCA QUI Web App Fifa 19: […] L'articolo Fifa 19 Web App: tutto quello che devi sapere! Disponibile! proviene da I Migliori di Fifa.

Demo FIFA 19/ Download disponibile per PC - Xbox One e Playstation 4 : in crash il PsStore : Demo Fifa 19, Download dalle ore 16:00 su Playstation Store, Xbox Store e Origin: 10 saranno le squadre presenti fra cui anche le due italiane Juventus e Roma. E’ disponibile dalle ore 16:00 di oggi la Demo di Fifa 19. La versione dimostrativa della saga calcistica di EA Sports, è in Download per PS4, Xbox One e PC, con versioni di peso leggermente diverse: 7.45 Gb per la console di casa Sony, 7.48 per quella di Microsoft, e infine, 7.12 per il ...

L'attesa è finita : la demo di FIFA 19 è disponibile ora : Sapevamo dell'arrivo della demo di FIFA 19 nella giornata di oggi, ma EA Sports non aveva reso noti i dettagli sull'orario di lancio della demo. Da qualche minuto a questa parte, la demo è comparsa negli store digitali di PS4 e Origin è può essere scaricata ora.La demo è disponibile per PS4 nel PlayStation Store, e per PC via Origin. Ancora niente per quanto riguarda la versione Xbox One della demo, che non è comparsa nell'Xbox Game Store. La ...