Fi-Pi-Li | auto tampona tir in sosta | morto un 22enne Ultime notizie | incidente a

auto tampona camion in sosta sulla superstrada : un morto e un ferito grave : Per la vittima non c'è stato niente da fare. ferito un ragazzo di 22 anni che era in macchina con lui al momento dello...

Inferno in A4 - mega tamponamento : coinvolte sei auto e un tir - 11 feriti - anche un neonato : La spaventosa carambola attorno a mezzogiorno all'altezza del casello di Desenzano (Verona). L'autostrada è stata chiusa per circa tre ore. Oltre al neonato, ferite anche due bambine di 4 e 9 anni. Fortunatamente nessuno dei feriti si trova in gravi condizioni anche se alcuni sono stati ricoverati in ospedale a Brescia.Continua a leggere

Incidente choc - bimba di 3 anni sbatte la testa sul tablet e muore/ Tamponamento a catena e tragedia in auto : Incidente choc in Spagna, bimba di 3 anni sbatte la testa sul tablet e muore. Tamponamento a catena e tragedia in auto: la madre di 26 anni è rimasta gravemente ferita(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Vicenza - tamponamento tra 3 tir in autostrada A4 : 2 camionisti gravi/ Ultime notizie : traffico in tilt e code : Vicenza, tamponamento tra 3 tir in A4: traffico in tilt con 12 chilometri di coda, due camionisti feriti in modo grave ma non in pericolo di vita. Gli aggiornamenti.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:05:00 GMT)

Grave incidente in autostrada - pullman tampona un camion : tragedia sull'A21 : tragedia nel Bresciano. In totale le persone coinvolte sono 55, morto l'autista dell'autobus. Gli aggiornamenti

Incidente sulla A21 : bus di studenti tampona un tir - un morto e autostrada chiusa : Un grave Incidente si è verificato questa mattina lungo l'autostrada A21 in territorio di Manerbio, nel Bresciano. Un pullman che trasportava un gruppo di ragazzi bosniaci ha tamponato un...

Barbara Fettolini - mamma tamponata in autostrada scende dall'auto : travolta e uccisa davanti alle figlie di 5 anni e pochi mesi : Barbara Fettolini è scesa dalla propria auto per cercare di mettere al sicuro le due figlie dopo essere stata coinvolta in un incidente sulla A8, ma in quel momento è...

autostrada A8 - donna viene tamponata : scende dall’auto per proteggere le bambine - travolta e uccisa sul colpo : Era scesa dall’auto subito dopo essere stata tamponata. Bloccata sulla corsia di sorpasso, temeva per le proprie bambine di 1 e 5 anni, rimaste in macchina, e voleva posizionare in fretta il triangolo per avvertire del pericolo gli altri automobilisti. Così Barbara Fettolini – 38enne di Sesto San Giovanni – è stata travolta da un’altra vettura che sopraggiungeva, e ha perso la vita sul colpo. È successo ieri sera intorno ...

Tamponamento tra tre auto - una viene divorata dalle fiamme : è caccia a un veicolo pirata : Tamponamento in corso Trapani all'angolo con corso Trattati di Roma, di fronte al parco Ruffini, poco prima delle 18 di lunedì 10 settembre. Il sinistro ha visto coinvolte tre auto che si sono ...

California - l'auto a guida autonoma di Apple tampona in autostrada - : Si tratta del primo sinistro che coinvolge una vettura del Project Titan, il programma top secret della casa di Cupertino sulle automobili senza conducente. Non ci sono stati feriti

auto tampona un mezzo pesante in autostrada - vigili del fuoco estraggono i feriti dalle lamiere - FOTO - : Incidente sull'Autostrada A10 questa notte intorno alle 23:30 circa nella galleria tra Spotorno e Feglino direzione Ventimiglia. Secondo quanto ricostruito una macchina con a bordo due persone per ...

Maxi tamponamento in galleria al Brennero : carambola tra 4 auto - coinvolte 14 persone - anche bimbi : Ci sono una decina di feriti, tutti fortunatamente in modo non grave. Sono intervenute diverse ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco.Continua a leggere