FESTIVAL VERDI DI PARMA Il trionfo di Macbeth

Cultura - arte - libri e laboratori : sabato 29 settembre in via Verdi a Mestre va in scena il FESTIVAL 'Dire Fare Creare - Festa della ... : Street art e uncinetto Dalle 14.30 fino alle 22 è stata organizzata una ex tempore collettiva, mentre con il passare delle ore si susseguiranno diversi artisti di strada, tra giocoleria e spettacoli. ...