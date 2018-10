Festival Giffoni | vandali nella sede | ' Una danza macabra di bulletti'

'Rivoluzione Giffoni - eventi tutto l'anno' : intervista esclusiva a Gubitosi - patron del Festival : Ma è anche un portfolio di 540 attività che si svolgono tutto l'anno in Italia e nel mondo. È un bene immateriale. Esportabile'. Infatti il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, ha detto che ...

Plinietto - il piccolo abitante della Pompei romana - al Giffoni Film Festival : Plinietto, il piccolo Plinio, si è intrufolato a Giffoni. Attraverso lui il Parco Archeologico di Pompei ha partecipato al @GiffoniFilmfest con il laboratorio 'Pompei antica va a scuola nel 2018' ...

Giffoni Film Festival - la magia del cinema per far crescere i giovani e il mondo del lavoro : di Linda Maisto e Francesco Pastore Oggi è finito il Giffoni Film Festival. Sui siti web ci sono tutti i video e i vincitori. Genitori e figli tornano a casa pensando che è stato un grande sforzo per tutti, ma ne è valsa davvero la pena. Tutti parlano della necessità di dare un’opportunità di crescita ai giovani italiani ma pochi lo fanno davvero. Il motivo è che non è semplice. I nostri giovani non sono più quelli di decenni fa quando si ...

Giffoni Film Festival - Siani : 'Torno a Napoli per una favola contemporanea' : "A Napoli ci fermeremo un po', almeno 3-4 settimane, e sono felice di annunciare che molto probabilmente gireremo anche nella Città della Scienza". "Napoli oggi è viva, batte, è una citta' che ha ...

Al Festival di Giffoni un Marketplace riservato alle donne e a loro lavoro : ... con gli oltre 5000 giovani giurati provenienti da ben 52 paesi differenti; le varie Masterclass che affrontano tematiche trasverse, tra cui politica, economia, attualità; i laboratori del Giffoni ...

Giffoni Film Festival 2018 : ENEA con il suo “Microcosmo” alla Masterclass Green : ENEA ha presentato il progetto “Microcosmo” alla 48a edizione del Giffoni Film Festival che si conclude domani con la premiazione dei Film in concorso. La rassegna internazionale del cinema per bambini e ragazzi ha scelto la salvaguardia dell’ambiente come tema conduttore sia di questa edizione che delle prossime due. Di fronte alla platea della “Masteclass Green” con ragazzi tra i 18 e i 25 anni, il presidente dell’ENEA Federico Testa, il ...

Francesca Michielin al Giffoni Film Festival : «La musica è di tutti. Lega tutti - riesce ad unire. Credeteci» : “La musica è di tutti. Lega tutti, riesce ad unire. Credeteci”. È un messaggio di tolleranza e apertura, contro le barriere, ma anche di sostenibilità ambientale quello di Francesca Michielin ai giffoners.“Mi sento proprio fortunata, non ho più nessuna esitazione, nessun pregiudizio, amo conoscere le persone diverse da me”, insiste. Sensibile e sorridente, si confronta con i giovani in due momenti diversi, il Meet the Stars e la Masterclass ...

Malagò al Giffoni Festival : 'Sport e giovani futuro del Paese'. Inaugurati i campi intitolati agli ex calciatori Fortunato - Morosini e ... : Il rispetto dell'autonomia e della democrazia del nostro mondo è inviolabile, Per quanto riguarda la pratica sportiva, negli ultimi cinque anni, abbiamo assistito a una crescita costante che ha un ...

I ragazzi del centro disabili di Benevento ospiti al Giffoni Film Festival venerdì 27. : venerdì 27 Luglio, alle ore 19.00, i ragazzi del centro "E' più bello insieme" saranno ospiti al Giffoni Film Festival 2018, nell'area Danza e Sport del GFF18, con "Eclissi: non solo ombre". I ragazzi presenteranno tre coreografie ideate all'interno del laboratorio di danza del centro "E' più bello insieme", una delle tante attività che ...

Giffoni Film Festival 2018 - Sam Claflin presenta l'emozionante Resta con me : C'è un motivo per cui siamo al mondo e, qualsiasi sia, vale la pena combattere per esso» . Foto: © Courtesy Of Giffoni Film Festival

Giffoni Film Festival 2018 - i voti ai look : A Giffoni Valle Piana, paesino in provincia di Salerno, anche quest’anno, come da 48 anni a questa parte, ha aperto i battenti il celebre Giffoni Film Festival, manifestazione cinematografica interamente dedicata ai Film per ragazzi. il Festival, che si svolge dal 20 al 28 luglio, prevede una lunga serie di incontri e proiezioni, giudicate da una giuria che decreterà i premi finali caratterizzata dall’essere composta da 5601 ...