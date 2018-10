FERROVIE DELLO STATO Più di 1 000 posti di lavoro in Rfi Assunzioni aumentate grazie ai

Assunzioni FERROVIE DELLO Stato - accordo con i sindacati per 1100 posti di lavoro : Assunzioni da parte di Ferrovie dello Stato in arrivo gia' entro la fine del 2018. E’ questo il contenuto dell’accordo siglato tra RFI, la societa' di Ferrovie dello Stato Italiane che gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale, ed i sindacati. L’accordo rivede, migliorandolo, quello precedente del luglio 2017 che prevedeva 700 Assunzioni [VIDEO]mentre, grazie alla trattativa appena conclusa, i nuovi posti di lavoro sono saliti a 1.100 da ...

Concorsi EAV srl - FERROVIE DELLO Stato - Gruppo Mondadori : domande a settembre-ottobre 2018 : Nelle ultime settimane sono state avviate nuove assunzioni [VIDEO] da parte di alcune aziende italiane al fine di inserire ulteriore personale qualificato da assegnare presso varie regioni e province d'Italia. Ma andiamo con ordine e scopriamo quali sono i titoli di studio e i requisiti necessari per poter presentare la domanda di ammissione. Bandi di Concorso a settembre-ottobre 2018 L'EAV srl ha bandito una selezione, per titoli ed esami, per ...

India - è il giorno del concorso “più grande del mondo” : 23 milioni di candidati per 90mila posti nelle FERROVIE DELLO Stato : Ventitré milioni di candidati per 90mila posti di lavoro. Millecinquecento sedi d’esame sparse in tutto il Paese, oltre 37 milioni di euro per allestire la gigantesca macchina che servirà al regolare svolgimento del concorso. Si tiene in India la più grande selezione al mondo, almeno stando a quanto scrive il Times of India, per assumere macchinisti, tecnici, operai, elettricisti, impiegati, falegnami e guardarobieri alle Indian Railways, ...

Concorsi Gruppo FERROVIE DELLO Stato e Comuni italiani : vari profili - invio CV in agosto : Sono in corso nuove assunzioni per conto del Gruppo Ferrovie dello Stato e dei Comuni italiani che ricercano ulteriori risorse specializzate da collocare con un contratto di apprendiStato professionalizzante e a tempo indeterminato full time e part time [VIDEO]presso varie regioni e province d'Italia. Posizioni Aperte agosto 2018 Le Ferrovie dello Stato Italiane assumono figure con il compito di Operatori Specializzati Manutenzione ...

È stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione di FERROVIE DELLO Stato - Gianfranco Battisti è l’amministratore delegato : L’assemblea di Ferrovie dello Stato ha nominato oggi il nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino al 2020. Il nuovo amministratore delegato è Gianfranco Battisti, che è Stato amministratore delegato di Fs Sistemi Urbani e prende il posto che fino The post È Stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti è l’amministratore delegato appeared first on Il Post.

FERROVIE DELLO Stato - Danilo Toninelli nomina il nuovo Cda : Battisti amministratore delegato e Castelli presidente : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli annuncia la nomina del nuovo Cda di Ferrovie dello Stato: "Abbiamo messo due eccellenti manager interni all’azienda – Gianfranco Battisti come ad e Gianluigi Vittorio Castelli come presidente – che conoscono la struttura e sanno far marciare i treni".Continua a leggere

FERROVIE DELLO Stato - nomine di Toninelli : “Battisti ad e Castelli presidente. Due manager interni - rilancio dei regionali” : “Alla faccia di chi ci accusava di voler occupare delle poltrone, ai primi due gradini abbiamo messo due eccellenti manager interni all’azienda“. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli annuncia così la nomina di Gianfranco Battisti a nuovo amministratore delegato e di Gianluigi Vittorio Castelli a presidente di Ferrovie dello Stato. Due persone, rivendica in un post su Facebook Toninelli, che “a differenza di qualche ...

FERROVIE DELLO Stato - cda azzerato contro Toninelli : “Rispettato lo statuto. Pronti a azioni di tutela della nostra reputazione” : Il consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, di cui il ministro Danilo Toninelli ha deciso la decadenza, minaccia “azioni di tutela” della propria “reputazione e professionalità” contro il titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il cda ha diffuso una nota in cui, “in riferimento a quanto dichiarato dal Ministro”, sottolinea di “essersi attenuto strettamente e diligentemente alle ...

FERROVIE DELLO Stato - Mazzoncini : “Lascio perché il governo applica spoil system. In questi 3 anni i bilanci migliori di sempre” : Dopo la decisione del ministero dei Trasporti di azzerare il cda delle Ferrovie dello Stato, l’amministratore delegato uscente Renato Mazzoncini scrive ai dipendenti del gruppo rivendicando i risultati degli ultimi tre anni. “A seguito della decisione del nuovo governo di applicare lo spoil system, lascio l’incarico di Ad di Ferrovie dello Stato Italiane”, scrive il manager che era Stato scelto dall’ex premier Matteo Renzi e ...